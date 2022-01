Liga 1: Yuriel Celi apunta al título con Mannucci

Yuriel Celi empieza a motivarse con su nueva camiseta, sobre todo después de haber logrado anotar en el triunfo de Mannucci en el partido amistoso ante Atlético Grau en Piura. En 2021, el jugador militó en la Academia Cantolao, equipo en el que tuvo una buena temporada; ello sirvió para que la dirigencia del club trujillaoo lo tenga en la filas de su equipo.

“ Estoy muy contento con mi llegada a Mannucci. He encontrado un grupo humano muy bueno, unido y comprometido que no da una pelota por perdida, busca siempre ser protagonista. El comando técnico es muy riguroso y está pendiente de todos los detalles. Confío en que haremos una buena temporada para buscar el título del torneo ”, indicó a La República Celi.

Sobre su gol al conjunto de Piura expresó lo siguiente: “En una jugada con buena elaboración, José Carlos Fernández me asiste y hago el gol. Empezar con gol me motiva más. Me estoy preparando con mucha conciencia. Tengo planes ambiciosos con Mannuci este año. Voy a devolverles la confianza en la cancha”.

En tanto, dio detalles de lo que le ha pedido el técnico Enrique Meza y de su sentir en el equipo de Trujillo.

“El profesor le da mucha confianza al futbolista. Conversa con nosotros constantemente. Los entrenamientos son muy intensos. E n lo individual me ha pedido jugar de interior. Tengo la responsabilidad de habilitar a los delanteros o buscar el tiro de larga distancia. Me pide que pise mucho el área rival . En lo defensivo pide que todos presionemos al rival constantemente. Me siento muy cómodo y contento en el equipo”, manifestó.