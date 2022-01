Xavi tras caer ante Athletic Bilbao: “Hay que ser honestos. Han sido mejores que nosotros”

Jugaron un partidazo, pero no les alcanzó. FC Barcelona cayó 3-2 ante Athletic de Bilbao y quedó eliminado de la Copa del Rey. De esta manera, el actual campeón del torneo no podrá defender su título. Tras finalizar el encuentro, Xavi Hernández ofreció una conferencia de prensa, donde expresó su preocupación por el juego mostrado por sus dirigidos.

“Me preocupa. En algunos momentos se han impuesto en el juego y eso me preocupa. Hemos competido a pesar de todo. El esfuerzo ha sido grande. La eliminación nos pasa factura”, declaró.

Consultado por si consideraba un fracaso esta eliminación en los octavos de final, el ídolo azulgrana indicó que no lo tomaba de esa manera y que ahora se concentrarán en la liga española y la Europa League.

“No me gusta esa palabra porque se ha intentado. Si sirve para aprender, vamos a por ello. Vamos a aprender de los errores, a recuperar a la gente anímicamente y a luchar en las dos guerras que nos quedan. Hay que ser honestos. Han sido mejores que nosotros”, sostuvo.

FC Barcelona vs. Athletic Bilbao juegaron en el Estadio San Mamés por la Copa del Rey. Foto: @AthleticClub

Sobre el penal cobrado a favor del Bilbao en el tiempo extra y que significó el gol de la victoria, Xavi Hernández prefirió no opinar al respecto.

“No voy a valorar eso. No perdáis el tiempo porque no voy a valorar el trabajo del árbitro. Valoro el mío y el de mi equipo. No gano nada valorando la jugada”, concluyó.

Este domingo 23 de enero, los azulgranas visitarán al Alavés por la liga española, mientras que el 17 de febrero jugarán ante Napoli por la Europa League.