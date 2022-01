¡Rompe su silencio! Dembelé se pronunció sobre su situación polémica con el FC Barcelona

Desde hace unos días, el nombre de Ousmane Dembelé viene siendo noticia en el FC Barcelona debido a su continuidad en el club azulgrana. En las últimas horas, el director deportivo culé, Mateu Alemany, aseguró que ya no quieren más al futbolista francés. Tras estas declaraciones y las especulaciones sobre su futuro, el mismo jugador de 24 años se pronunció al respecto.

El extremo internacional publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que asegura estar comprometido con el proyecto deportivo de Barcelona; además, niega que las relaciones con el Barza estén distantes.

“Buenos días a todos. Hace cuatro años que no paro de leer cosas sobre mí sin nunca ponerme a justificarme. Hace cuatro años que se van acumulando los chismorreos sobre mí. Hace cuatro años que se habla por mí, que se miente vergonzosamente con un único fin, la intención de dañarme. Hace cuatro años que sigo en mi línea de no contestar nunca, de no justificarme de nada. ¿Ha sido un error? Seguramente”, precisó.

Dembélé interesaría a equipos de Inglaterra y Francia. Y en España no saben si renovará con el 'Barza'. Foto: EFE

“A partir de hoy, voy a contestar con sinceridad, sin ceder a ningún tipo de chantaje. Tengo 24 años y como cada hombre, tengo defectos, imperfecciones. He vivido momentos complejos, lesiones, me ha afectado el Covid. Sin la más mínima sesión de entrenamiento, el míster me ha solicitado y siempre he cumplido”, agregó.

Lineas más abajo, Ousmane Dembelé se pronunció sobre su situación contractual con el Barcelona, club al que pertenece hasta junio del presente año. Según afirmó el exjugador del Borussia Dortmund, está a disposición del comando técnico liderado por Xavi Hernández.

“Todavía bajo contrato, estoy plenamente implicado y a la disposición de mi club, de mi entrenador. Siempre lo he dado todo para mis compañeros y también para todos los socios... no es ahora que eso va a cambiar. No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje. Seguramente el amor sea una variante del chantaje”, concluyó.