¡No lo quieren más! FC Barcelona le comunicó a Dembélé que tiene que irse inmediatamente

En la previa del FC Barcelona vs. Athletic Bilbao en el Estadio San Mamés por los octavos de final de la Copa del Rey, Xavi Hernández sorprendió con la no convocatoria de Ousmane Dembélé y el director deportivo blaugrana indicó cuál fue la razón principal. Mateu Alemany señaló que la relación con el atacante francés se ha vuelto insostenible y no lo quieren más en el club.

El directivo declaró en conferencia de prensa que a mediados del año pasado se iniciaron las negociaciones para la renovación de Dembélé. “Iniciamos negociaciones en el mes de julio aproximadamente con sus agentes. Durante estos seis o siete meses hemos dialogado, el Barça ha hecho diversas ofertas para buscar una vía con el fin de que siguiese con nosotros. Esas ofertas han sido sistemáticamente rechazadas por sus agentes” , inició.

“A menos de once días de cerrar el último plazo dentro de su contrato, es evidente y nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y no está comprometido con el proyecto futuro del Barça. En este escenario, se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata porque queremos jugadores comprometidos con este proyecto y, por tanto, esperamos que se produzca una transferencia antes del 30 de enero”, agregó.

Finalmente, Alemany manifestó que Xavi tiene todo su respaldo y del club tras la no convocatoria del francés para el partido de Copa del Rey ante el Athletic. Además, dijo que la decisión del DT le parece muy coherente con todo lo que ha sucedido.