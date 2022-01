Arsenal vs. Liverpool EN VIVO: minuto a minuto de la Carabao Cup

VER Arsenal vs. Liverpool EN VIVO EN DIRECTO se enfrentan por el partido de vuelta de las semifinales de la Carabao Cup 2021. El compromiso entre gunners y reds se llevará a cabo este jueves 20 de enero desde las 2.45 p. m. (hora peruana) en el Emirates Stadium. La transmisión de TV estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Arsenal y Liverpool buscarán meterse en la final de la Carabao Cup, donde ya espera el Chelsea. En el partido de ida, los dirigidos por Mikel Arteta sacaron un valioso empate, pues jugaron con diez hombres debido a la expulsión de Xhaka.

¿Cuándo juegan Arsenal vs. Liverpool?

El partido entre Arsenal vs. Liverpool se llevará a cabo este jueves 20 de enero desde las 2.45 p. m. (hora peruana) en el Emirates Stadium.

Perú: 2.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

En qué canal ver Arsenal vs. Liverpool

La transmisión del Arsenal vs. Liverpool estará a cargo de ESPN para la región de Sudamérica, mientras que la plataforma de streaming Star Plus también te llevará todas las incidencias.

Argentina: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

¿Cómo ver Arsenal vs. Liverpool en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Arsenal vs. Liverpool en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Arsenal vs. Liverpool, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Bajas del Arsenal vs. Liverpool

Arsenal

Aubameyang (Afección cardíaca)

Elneny (Selección)

Partey (Selección)

Pépé (Selección)

Xhaka (Tarjeta roja).

Liverpool

Keita (Selección)

Mané (Selección)

Phillips (Lesión)

Salah (Selección).

Posibles alineaciones Arsenal vs. Liverpool

Arsenal: Aaron Ramsdale; Cedric Soares, Ben White, Gabriel, Kieran Tierney; Albert Sambi Lokonga, Granit Xhaka; Bukayo Saka, Eddie Nketiah, Gabriel Martinelli; Alexandre Lacazette. DT: Mikel Arteta.

Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, James Milner; Roberto Firmino, Diogo Jota, Takumi Minamino. DT: Jürgen Klopp.