Paolo Guerrero renueva la ilusión: No descarto jugar en el equipo de mis amores

La novela entre Paolo Guerrero y Alianza Lima continúa. Hace unos días corrió la información de que el ‘Depredador’ había aceptado la oferta de la institución blanquiazul, pero luego salió a desmentirlo. Sin embargo, este jueves reveló que le gustaría regresar al club de sus “amores” y que evaluaría la propuesta.

Tras culminar la sesión de recuperación en Videna, Paolo Guerrero fue abordado por la prensa, para la que aseguró que su principal preocupación es sanarse completamente. “Si no lo hago, no podré jugar al fútbol”, afirmó. En consecuencia, no podría fichar por ningún equipo de fútbol hasta el fin de su tratamiento.

Al ser consultado sobre si su prioridad es quedarse en Brasil, el ‘Depredador’ señaló que no. ”No es la prioridad, por ejemplo, se habló mucho de Alianza Lima estos días, y me encantaría regresar, pero nadie se ha comunicado conmigo”, enfatizó el goleador histórico de la selección peruana.

El capitán de la Blanquirroja aseguró que no descartaría una propuesta, menos si se trata del club de sus amores. “Obvio, ¿por qué no voy a evaluar? Siempre analizo propuestas y voy a evaluar, más aun si es al equipo de mis amores, que es Alianza Lima, pero no puedo definir nada ahora. ¿Para qué voy a cerrar un contrato y estar en la fisioterapia?”, añadió.

Por último, Paolo Guerrero aseguró que le seduce jugar la Copa Libertadores con los íntimos, pero primero debe recuperarse completamente. ”No, no lo considero lejana ni descarto nada (sobre posibilidad de ir al club blanquiazul este año). Primero tengo que jugar porque nadie me va a contratar para estar en la fisioterapia. Me seduce el torneo, pero mi idea es recuperarme”, finalizó.

