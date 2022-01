VER Manchester United vs. Brentford EN VIVO HOY: transmisión del partido vía Star Plus

Manchester United vs. Brentford EN VIVO se enfrentan HOY miércoles 19 de enero en cotejo pendiente de la fecha 17 de la Premier League en el Brentford Community Stadium desde las 3.00 p. m. (hora peruana) . El partido podrás verlo vía transmisión de Star Plus.

El choque podrás verlo en la transmisión ONLINE GRATIS a través de la cobertura especial de La República Deportes.

Manchester United vs. Brentford: ficha del partido

Premier League Manchester United vs. Brentford ¿Cuándo juegan? HOY miércoles 19 de enero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Brentford Community Stadium ¿Canal? Star Plus.

La previa del Manchester United vs. Brentford

Manchester United visitará este miércoles 19 de enero al conjunto del Brentford en lo que será su partido pendiente por la jornada 17 de la Premier League. Los diablos rojos necesitan los tres puntos para entrar en zona de clasificación de Champions League.

El equipo de Ralf Rangnick buscará recuperar el terreno perdido luego que en sus últimos dos encuentros registrara una derrota (Wolves) y un empate (Aston Villa).

Mientras tanto, Brentford intentará aprovechar su localía y sorprender al Manchester United. El conjunto londinense marcha con 23 puntos y su objetivo es alejarse de la zona del descenso.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Brentford?

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Brentford?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Brentford, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming.

¿Cómo ver Manchester United vs. Brentford ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Brentford por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Últimos partidos entre Manchester United vs. Brentford

Posibles alineaciones del Manchester United vs. Brentford

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Alex Telles; Scott McTominay, Fred, Bruno Fernandes; Marcus Rashford, Jadon Sancho y Edinson Cavani.

Brentford: Álvaro Fernández; Kristoffer Ajer, Pontus Jansson, Ethan Pinnock; Mads Roerslev Rasmussen, Shandon Baptiste, Christian Norgaard, Vitaly Janelt, Rico Henry; Bryan Mbeumo e Ivan Toney.