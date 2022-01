EN VIVO Atlético de Madrid 0-0 Real Sociedad ONLINE por la Copa del Rey 2021-2022

Atlético de Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO se enfrentan HOY, miércoles 19 de enero, por los octavos de final de la Copa del Rey a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana). El encuentro tendrá como escenario el estadio Municipal de Anoeta y contará con la TRANSMISIÓN EN DIRECTO a través de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir este y otros partidos de hoy mediante la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Atlético de Madrid vs. Real Sociedad: transmisión del partido

En Vivo: Minuto a minuto del Real Sociedad vs. Atlético Madrid 15:11 Minuto 7: llegada de la Real Sociedad Adnan Januzaj recogió un rechazo y disparó a centímetros del poste izquierdo.

Atlético de Madrid vs. Real Sociedad: alineaciones confirmadas

Foto: Twitter Altético de Madrid

Foto: Twitter Real Sociedad

Atlético de Madrid vs. Real Sociedad: ficha del partido

Partido Atlético de Madrid vs. Real Sociedad ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 19 de enero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Municipal de Anoeta ¿En qué canal? DirecTV Sports

PUEDES VER: Colombia sufre primera baja de cara al duelo ante Perú por las Eliminatorias Qatar 2022

Atlético de Madrid vs. Real Sociedad: la previa

Busca enderezar el camino. Luego de ser eliminados en la Supercopa de España, y muy relegados de los primeros lugares de LaLiga Santander, Atlético de Madrid tendrá un duro enfrentamiento ante la sorpresiva Real Sociedad por los octavos de final de la Copa del Rey.

Los dirigidos por Diego Simeone intentarán clasificar a la siguiente instancia del torneo y cortar una racha de tres años sin acceder a los cuartos de final. Para este cotejo, el conjunto colchonero tendrá dos bajas sensibles.

Antoine Griezmann y José María Giménez no podrán estar en el campo de juego. El francés no logró recuperarse de su lesión, mientras que el uruguayo arrastra una suspensión por expulsión. Asimismo, Geoffrey Kondogbia y Marcos Llorente también estarán ausentes.

Por otra parte, el cuadro de San Sebastián no contará con su máxima figura. El delantero sueco presentó un esguince de tobillo y fue descartado para el compromiso. Imanol Alguacil espera que sus jugadores pasen la llave y puedan repetir el título del 2020 .

Fixture octavos de final Copa del Rey

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Real Sociedad?

El Atlético de Madrid vs. Real Sociedad comenzará a las 3.00 p. m. en el territorio peruano. Revisa los horarios del inicio de este partido según tu ubicación geográfica:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Atlético de Madrid vs. Real Sociedad?

El duelo Atlético de Madrid vs. Real Sociedad será transmitido en territorio peruano desde la señal de DirecTV Sports, canal que cuenta con los derechos televisivos de grandes competencias, como LaLiga Santander.

Perú: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Bolivia: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports.

Uruguay: DirecTV Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Brasil: Star+

México: Blue to Go Video Everywhere

España: DAZN

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO vía DirecTV Sports?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver Atlético de Madrid vs. Real Sociedad por DirecTV Sports de acuerdo a la región en la que te ubiques.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Real Sociedad ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Atlético de Madrid vs. Real Sociedad por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálala

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

Atlético de Madrid vs. Real Sociedad: alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Felipe, Hermoso, Renan Lodi; De Paul, Herrera, Koke; Correa, Cunha y Joao Félix.

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Le Normand, Elustondo, Aihen; Zubimendi, Merino, Rafinha o Silva; Oyarzabal, Januzaj y Sorloth.

¿Dónde se jugará el partido Atlético Madrid vs. Real Sociedad?

El Atlético de Madrid vs. Real Sociedad se jugará en el estadio Municipal de Anoeta, ubicado en la ciudad de San Sebastián. Dicho recinto deportivo cuenta con una capacidad para 40.000 espectadores.