¡Contundente! Roberto Mosquera habló sobre Emanuel Herrera: “No me gusta que me mientan”

Sporting Cristal continúa sus entrenamientos de pretemporada de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2022. Para ello, se reforzaron con el delantero Jhon Jairo Mosquera, proveniente del Guabirá del fútbol boliviano. Sin embargo, recientemente se supo que Emanuel Herrera, ex futbolista celeste, estuvo cerca de retornar, pero el DT Roberto Mosquera decidió traer al colombiano.

El director deportivo del club cervecero, Juan José Luque, reveló que la última palabra la tuvo el ‘Mosca’ sobre el refuerzo en la delantera. Al respecto y fiel a su estilo, el entrenador contó, desde su perspectiva, lo que ocurrió, ya que considera que hubo imprecisiones.

En entrevista con GolPerú, el entrenador narró que Herrera llamó al preparador físico de Cristal para confesarle que cometió un error al salir del club, por lo que quiso regresar y pidió hablar con Mosquera. El DT cuenta que el preparador se comunicó con él y le comentó lo que habló con el futbolista.

“Bueno, el que se va sin que lo boten, vuelve sin que lo llamen ”, respondió el técnico. Él dejó en claro la molestia que tuvo debido a que Herrera habló mal del DT. “Yo no soy una persona rencorosa, pero tengo buena memoria. A mí no me gusta que me lastimen, ni que me mientan , porque yo no lo hago”.

‘Mousquera’ prosigue y menciona que el jugador le solicitó llamarlo y él accedió. Según cuenta, el ‘Tanque’ se disculpó por lo acontecido, pero el entrenador respondió que “es difícil porque, a una semana del torneo, decidió irse por temas familiares, pero no fue así”.

“No le puedes dar la espalda a un club que te ha puesto en una situación económicamente bien. Además, tú has hablado mal de mí y me lo tienes que aclarar”, cuenta que le dijo al argentino.