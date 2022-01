Simeone tras eliminación en Copa del Rey: Queda LaLiga y Champions, quieto no me voy a quedar

Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, no ocultó la decepción por quedar fuera en octavos de final de la Copa del Rey, eliminación que sin embargo no le hace perder el optimismo, pues recordó que a su equipo le restan “la Liga y la Champions y quieto no me voy a quedar” .

“Es un problema del fútbol, de la vida. Todos los años, los meses, las horas que tenemos por delante... no son iguales, y si hace seis meses la temporada fue magnífica, hasta hoy está siendo muy difícil”, admitió el ‘Cholo’ después del partido contra la Real Sociedad.

Simeone resumió un encuentro que empezó dominando la Real pero que pudo haber cambiado el signo “cuando Carrasco tuvo el gol, pero luego en la segunda mitad esa jugada nos sacó la inercia que llevábamos”, señaló.

Diego Simeone ha ganado ocho títulos locales e internacionales con Atlético de Madrid. Foto: AFP

“El único camino que hay para mejorar es ayudar al futbolista para que tenga confianza”, envió como mensaje de ánimo a su plantilla y también consideró fundamental para progresar “la estabilidad defensiva que tanto criticaron en el pasado, pero que es la clave para conseguir los resultados”.

El estratega argentino se refirió también a los lanzamientos de objetos que sufrió antes de llegar al estadio el autobús de su equipo. “Un camino lleno de aficionados de la Real en el que no había protección aunque eso no influyó en nada del partido” y desveló que en su conversación previa al encuentro con el técnico local Imanol Alguacil le mandó “saludos para la gente que tenía que evitar eso y no lo hizo”.

Con información de EFE