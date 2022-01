Robinho fue sentenciado a 9 años de prisión por violación sexual en Milán

El futbolista Robinho y su amigo Ricardo Falco fueron sentenciados a nueve años de prisión por violencia sexual contra una mujer albanesa, en una discoteca de Milán, en 2013. El Tribunal de Casación de Roma rechazó el recurso presentado por el brasileño y dictaminó que condena es firme, no cabe recurso y la ejecución es inmediata .

Si bien la justicia italiana podrá pedir la extradición de Robinho y Falco, la constitución brasileña veta el traslado de los brasileños, por lo que ambos deberán cumplir los nueve años en una prisión de su país.

Caso Robinho

El exfutbolista del AC Milan, Manchester City y Real Madrid había firmado con Santos a los 36 años para disputar la Copa Libertadores. Sin embargo, un día después el club le rescindió el contrato por la denuncia por violación sexual, en 2013.

Hace unos meses, Robinho habló en el portal UOL y señaló que no había cometido ningún error. “El error fue no haber sido fiel a mi esposa, no cometí ningún error de violar a alguien, de abusar de alguna chica o salir con ella sin su consentimiento”.

Finalmente, el Tribunal de Casación de Roma, última instancia del poder judicial del país, confirmó la condena del futbolista. “Esta sentencia es un ejemplo para la tutela de las mujeres y demuestra que el sistema funciona, cuando hace falta”, comentó el abogado de la chica, Jacop Gnochi.