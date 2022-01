¿Cómo ver por Pirlo TV el Celta de Vigo vs. Osasuna EN VIVO?

El partido entre Celta de Vigo vs. Osasuna por Pirlo TV será uno de los más atractivos de la Liga Santander, en el cual se ha confirmado la presencia del peruano Renato Tapia, quien por fin recibió el alta médica y podrá jugar con el conjunto gallego para poder seguir luchando por escalar en la liga española. De este modo, Tapia también podría llegar ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022.

En la presente nota podrás conocer cómo poder sintonizar el cotejo entre Celta de Vigo vs. Osasuna EN VIVO a través de la plataforma de streaming Pirlo TV, muy conocida en la difusión de encuentros del fútbol europeo.

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Osasuna?

El emocionante encuentro EN VIVO entre Celta de Vigo vs. Osasuna empieza a las 1.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te mostramos los horarios de acuerdo a tu ubicación.

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Alemania: 7.00 p. m.

Italia: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Celta de Vigo vs. Osasuna?

La contienda EN VIVO entre Celta Vigo vs. Osasuna se transmitirá a través de la señal de ESPN.

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD)

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD)

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Osasuna EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Celta de Vigo vs. Osasuna por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Celta de Vigo vs Osasuna en Pirlo TV?

Una vez hayas accedido a Pirlo TV, busca el Celta de Vigo vs. Osasuna en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

¿Cómo ver Pirlo TV por internet gratis?

Entra a la página de Pirlo TV desde esta dirección: www.pirlotv.fr/. Lo primero que verás al llegar es una lista de choques ordenados por hora en forma de calendario. Estas son las retransmisiones disponibles en directo en ese instante. Lo normal es que, si el encuentro se va a disputar en una hora cercana a la consulta, se encuentre el link con el canal concreto.

Celta de Vigo vs. Osasuna: alineaciones posibles

Celta: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Javi Galán; Fran Beltrán/Renato Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi; Aspas y Santi Mina.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Juan Cruz, Unai García/David García, Cote/Manu Sánchez; Kike Barja, Moncayola, Torró/Oier, Rubén García; Kike García/Chimy y Budimir.