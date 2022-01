Peñarol vs. Ñublense EN VIVO: hora y canal de transmisión por la Serie Río de La Plata

Peñarol vs. Ñublense EN VIVO se juega HOY, miércoles 19 de enero de 2022, por la Serie Río de la Plata. El encuentro será en el estadio Campus Alberto Suppici y está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya) . El juego será trasmitido EN DIRECTO a través de la señal de Star Plus.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Peñarol vs. Ñublense: previa del partido

Peñarol, actual monarca del fútbol uruguayo saldrá en busca de su segundo triunfo del año, luego de estrenarse en el 2022 con una categórica victoria en la Serie Río de La Plata frente a Barracas Central por 4-0. Los carboneros salieron al campo encendidos y con goles de Pablo Ceppelini, Cachila Arias, Rodrigo Saravia y Juan Manuel Ramos pasaron por encima a su rival argentino.

Por su parte, Ñublense, que logró clasificar a la Copa Sudamericana en la Primera División de Chile, tropezó en su debut, aunque fue por penales. Los diablos rojos cayeron por esta vía ante Nacional (4-2), tras haber empatado por 2-2 en el tiempo regular. Esta noche intentarán sacarse la espina y lograr su primer éxito de la temporada.

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Ñublense EN VIVO?

En horario peruano, el choque Peñarol vs. Ñublense se disputará desde la 7.30 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Inglaterra: 12.30 a. m. (del día jueves 20)

Italia: 1.30 a. m. (del día jueves 20)

España: 1.30 a. m. (del día jueves 20)

Peñarol se estrenó en 2022 con goleada en la Serie Río de la Plata. Foto: Peñarol

¿Cómo ver Peñarol vs. Ñublense ONLINE GRATIS EN VIVO?

Para que no te pierdas la transmisión del Peñarol vs. Ñublense por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Peñarol vs. Ñublense?

Para acceder a Star Plus para ver el Peñarol vs. Ñublense, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se disputará el Peñarol vs. Ñublense?

El escenario escogido para el Peñarol vs. Ñublense es el Campus Alberto Suppici, casa deportiva localizada en Colonia del Sacramento, Uruguay. Este recinto tiene la capacidad de albergar a más de 6.000 asistentes.

Posibles alineaciones del Peñarol vs. Ñublense

Peñarol: Dawson; Da Silveira, Arias, Elizalde, Lewis, Musto, Gargano, Ceppelini, Bentancourt, Cruz y C. Olivera. DT: Mauricio Larriera

Peñarol es el actual campeón de Uruguay. Foto: Composición LR

Peñarol: últimos partidos

17.01.22 | Peñarol vs. Barracas Central (4-0) - Amistoso internacional

07.12.21 | Plaza Colonia vs. Peñarol 1-1 (7-8) - Primera División Uruguay

04.12.21 | Peñarol vs. Sud América (3-1) - Primera División Uruguay

Ñublense: últimos partidos

17.01.22 | Nacional vs. Ñublense 2-2 (4-2) - Amistoso internacional

04.12.21 | Palestino vs. Ñublense (1-4) - Primera División Chile

13.11.21 | Ñublense vs. Unión Española (6-1) - Primera División Chile

Serie Río de la Plata 2022

Es un campeonato internacional amistoso de fútbol donde participan “21 equipos equipos representando tres países y siete estadios en tres capitales uruguayas, darán calor y color al verano 2022 en una serie de 25 partidos con cuatro torneos cuadrangulares y nueve amistosos”, se puede leer las redes sociales del evento.

“Las ciudades de Montevideo, Colonia y Maldonado vestirán de fiesta sus principales estadios, los equipos presentarán sus planteles y nos darán espectáculos de fútbol de primer nivel, con muy buenos precios para que puedas disfrutar del verano y de tu pasión”, agregaron días antes que comiencen los cotejos, el 17 de enero.