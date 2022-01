Ralf Rangnick explicó la ausencia de Edinson Cavani ante Brentford

Manchester United venció a domicilio al Brentford por 3-1. Los goles los red devils fueron anotados por Anthony Alanga, Mason Greenwood y Marcus Rashford. El descuento del local fue obra de Ivan Toney. La novedad en este encuentro fue la vuelta de Cristiano Ronaldo a la oncena titular del elenco rojo tras unos cotejos en los que estuvo ausente.

Sin embargo, otro detalle que no pasó desapercibido fue la ausencia de Edinson Cavani. El técnico alemán explicó, en rueda de prensa, el motivo por el que no consideró al uruguayo en la nómina. “ Edinson sufrió un problema muscular después del entrenamiento de ayer , así que para mí era lógico que no viajara con el resto del plantel”, sostuvo.

El DT del United también aprovechó su conversación con los medios de comunicación para explicar otras ausencias significativas en el duelo ante el Brentford. “Desafortunadamente, Luke Shaw también sintió una molestia en los isquiotibiales después de la sesión de entrenamiento de ayer”, expresó.

Sobre la no convocatoria de Jadon Sancho, Rangnick solo indicó que el atacante de 21 años no estuvo por motivos personales. Por suerte, para el cuadro más ganador de la Premier League estas ausencias no se sintieron y pudieron volver a sumar de a tres en el torneo inglés.