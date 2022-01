Xavi le da un ultimátum a Dembelé: “O renueva o se le busca una salida ya”

No quiere más capítulos. La situación de Ousmane Dembélé parece llegar a su fin. Tras varios meses de negociación, y en medio de las incendiarias declaraciones del representante del jugador, Xavi Hernández mostró su postura en torno al futuro del delantero en Barcelona y le envió un mensaje contundente a la directiva y al jugador.

En conferencia de prensa previa al duelo ante el Athletic Bilbao por los octavos de final de la Copa del Rey , el entrenador canterano le envió un mensaje directo al extremo francés.

“Lo que puedo decir es que estamos en una situación compleja y difícil. El club ha decidido que si no renueva, hay que tomar ya una decisión con él. No es fácil, pero hace cinco meses que Mateu Alemany negocia con su representante y no podemos esperar más, o renueva o tomamos una decisión”, sostuvo.

Una situación que generó confusión en el técnico fue el doble discurso del atacante y su mánager; al respecto, su respuesta fue clara. “Yo también me hago esta pregunta, pero hay que hacérsela a él. Yo no quiero faltar al respeto a nadie, pero el mensaje es claro. No nos queda otra, o renueva o se le busca una salida ya ”, precisó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de dejar a su dirigido sin minutos en el tramo final de la temporada, mencionó que no ha pensado en este escenario.

“No se contempla lo de mandarlo a la grada, o renueva o se le busca una salida. Hemos sido muy claros, sobre todo yo; no se entiende la situación, él quiere renovar, pero no se deciden. Y no se puede esperar más, o una cosa o la otra. Él tiene la sartén por el mango, pero eso no se contempla la opción de mandarlo a la grada”, finalizó.

¿Cuándo juegan Barcelona vs. Athletic Bilbao?

Barcelona vs. Athletic Bilbao se medirán este jueves 20 de enero por los octavos de final de la Copa del Rey. El cotejo empezará a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el Estadio San Mamés.

Fixture octavos de final Copa del Rey