Arsenal vs. Liverpool EN VIVO vía ESPN: ¿cómo seguir la semifinal de la Carabao Cup?

Arsenal vs. Liverpool EN VIVO se enfrentarán este jueves 20 de enero por la semifinal de vuelta de la Carabao Cup a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana). El escenario para este decisivo cotejo será el Emirates Stadium y la TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos del hoy a través de La República Deportes, aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, videos con los goles y todas las incidencias del juego.

Arsenal vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Arsenal vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Jueves 20 de enero ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Emirates Stadium ¿En qué canal? ESPN

Arsenal vs. Liverpool: la previa

Solo que un cupo. Arsenal y Liverpool se encargarán de definir al segundo clasificado a la final de la Carabao Cup. Luego de que el Chelsea eliminara al Tottenham en la primera semifinal, los dirigidos por Thomas Tuchel verán con atención este cotejo para saber qué escuadra será su próximo rival.

En el partido de ida los comandados por Mikel Arteta jugaron con uno menos desde los 24 minutos y lograron rescatar un valioso empate en Anfield. Si bien no tuvieron muchas chances, una igualdad en dichas circunstancias les permite plantear de otra manera el cotejo de vuelta.

Por su parte, el cuadro de Jürgen Klopp espera que sus futbolista mejoren su eficacia de cara al arco y puedan lograr el boleto a Wembley. Con las bajas confirmadas de Mohamed Salah y Sadio Mané, quienes se encuentran con sus selecciones disputando la Copa África, el alemán le daría rodaje a los delanteros Roberto Firmino y Takumi Minamino.

¿Cuándo y a qué hora juegan Arsenal vs. Liverpool?

Arsenal vs. Liverpool EN VIVO se llevará a cabo este jueves 20 de enero, en Anfield desde las 2.45 p. m. (hora peruana). A continuación podrás revisar el horario según tu región.

Perú: 2.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

¿Dónde ver Arsenal vs. Liverpool EN VIVO?

Si deseas seguir el partido entre Arsenal vs. Liverpool deberás conectarte a la señal de ESPN. También podrás hacerlo en la plataforma de streaming Star Plus.

Argentina: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

¿Cómo ver Arsenal vs. Liverpool en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Arsenal vs. Liverpool vía Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Arsenal vs. Liverpool, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Arsenal vs. Liverpool: posibles alineaciones

Arsenal: Aaron Ramsdale; Cedric Soares, Ben White, Gabriel, Kieran Tierney; Albert Sambi Lokonga, Granit Xhaka; Bukayo Saka, Eddie Nketiah, Gabriel Martinelli; Alexandre Lacazette. DT: Mikel Arteta.

Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, James Milner; Roberto Firmino, Diogo Jota, Takumi Minamino. DT: Jürgen Klopp.

¿Dónde juegan Arsenal vs. Liverpool por la Carabao Cup?

Arsenal vs. Liverpool definirán al segundo finalista de la Carabao Cup en el Emirates Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Londres, Reino Unido. Dicho escenario cuenta con una capacidad para 60.260 espectadores.