Tensa situación: Dortmund ‘explota’ contra Erling Haaland y vuelve a desmentirlo

Aumenta el descontento. Cuando parecían que las palabras de Erling Haaland no traerían mayores repercusiones, la eliminación de la Copa de Alemania ante el St. Pauli no cayó bien en el Borussia Dortmund y el CEO del conjunto alemán se pronunció de forma contundente sobre las declaraciones que emitió el noruego entre semana.

Recordemos que tras el triunfo por 5-1 ante el Friburgo, el joven delantero mencionó que sentía presión por parte del club y que en los próximos días tendría que tomar una decisión. Los descargos no se hicieron esperar.

Erling Haaland marcó el único gol de su equipo en la derrota ante el St. Pauli. Foto: EFE

La primera respuesta salió por parte del director deportivo de la institución, Michael Zorc, quien fue diplomático y precisó que “nos ha sorprendido un poco el mensaje de Haaland. Por el momento no hay ninguna fecha límite y ni siquiera hemos entablado conversaciones todavía”.

El siguiente en contestar fue Hans-Joachim Watzke, quien no tuvo en reparos y ‘explotó’ ante lo dicho por el máximo artillero del plantel. “ La verdad es que nos sorprendió esa declaración porque aún no habíamos hablado con él. Decir que el Dortmund le daría un ultimátum a Haaland es una estupidez. No hay una fecha límite”, manifestó en diálogo con ARD.

La última eliminación en la Copa y el reciente ‘enfrentamiento’ verbal entre el atacante y los directivos muestran el desgaste en la relación. En medio de un mercado de fichajes, no se descarta que el ‘Androide’ decida irse a otro club. Si bien tiene contrato hasta el 2024, diversos medios señalan que su futuro estaría en España y el principal candidato sería el Barcelona.