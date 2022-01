Entradas Qatar 2022: ¿cuáles son los precios y cómo obtener tickets?

Ya falta poco para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022. El evento futbolístico más esperado en el mundo del deporte se empezará a jugar desde el 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre del 2022. Por ello, este miércoles 19 a las 13:00 de Doha (10:00 GMT), s e abrió la fase de presentación de solicitudes de entradas para asistir a los partidos que jugarán las distintas selecciones de los países del mundo.

¿Cómo comprar entradas Qatar 2022?

Para acceder a una de las entradas al mundial de Qatar 2022 debes presentar una solicitud al sitio oficial de la FIFA hasta el 8 de febrero.

Luego de esa fase se asignaran las entradas pedidas a cada persona y en el caso de que la demanda exceda la oferta disponible para el mercado nacional o internacional, los tickets se adjudicarán mediante una selección aleatoria.

Todos los solicitantes recibirán un aviso antes del próximo 8 de marzo , que les informará de si su solicitud ha sido rechazada o aceptada parcialmente o por completo. Según ello se le darán más instrucciones para seguir con el procedimiento de pago las entradas asignadas.

Qatar 2022: ¿cuánto están las entradas?

Como de costumbre y según la política implementada por la FIFA, se ha reservado una categoría de precios especial para los residentes del país anfitrión y los trabajadores migrantes. Ellos podrán adquirir boletos a partir de tan solo US$ 11. Por otro lado, los hinchas internacionales tendrán la opción de acceder a las entradas a partir de los US$ 69 para partidos individuales y hasta US$ 1.607 para una entrada a la final.

También se podrán solicitar boletos para seguir a un determinado equipo, abonos para cuatro estadios diferentes en días consecutivos o entradas para sectores especiales en los estadios. El pago se realiza con tarjetas de crédito internacionales una vez que son adjudicadas.

¿Qué pasa si no logré conseguir entradas para Qatar 2022?

Si no lograste acceder a la primera venta de entradas, podrás tener una segunda oportunidad de comprarlas, por orden de solicitud , antes del sorteo de Mundial de Qatar 2022, que tendrá lugar el viernes 1 de abril.

Después del sorteo se abrirán paulatinamente las siguientes fases de venta, que incluirán productos adicionales: entradas de seguidor, para los que deseen sentarse junto a los demás hinchas de su selección; y condicionales de seguidor, para los que reserven un billete de uno de los posibles encuentros de su equipo en las rondas eliminatorias incluida la gran final.

Asimismo, debido a que existe una distancia corta entre los estadios, Qatar brindará a los aficionados la oportunidad de presenciar más de un partido al día durante las primeras fases de la competición. En la fase de venta de entradas que empezará después del sorteo, los aficionados podrán inscribirse para más de un encuentro diario, pero no podrán ser consecutivos.

Por otro lado, con el objetivo de que la mayoría de hinchas aprovechen este Mundial, la FIFA eligió reducir los límites de entradas por unidad familiar que estaban en vigor en Mundiales anteriores. Ahora un mismo hogar puede adquirir hasta seis boletos por partido y un total de 60 entradas en toda la competición.

¿Qué medidas sanitarias se cumplirán en el Qatar 2022?

Ni la FIFA ni el Gobierno de Qatar han anunciado cuáles serán las directrices de salud sobre la pandemia de la COVID-19. “Todos los asistentes deberán seguir las indicaciones sobre viajes de las autoridades qataríes y las directrices del Ministerio de Sanidad de Qatar. Antes del comienzo de la competición se comunicará la información completa sobre las medidas de seguridad contra la pandemia”, apuntó la FIFA.