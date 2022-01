Cristiano Ronaldo saldría del Manchester United si no clasifica a la Champions League

No iría más. Cristiano Ronaldo buscaría abandonar el Manchester United si el equipo no logra su clasificación a la próxima Champions League. Así lo informó el diario inglés The Sun, que también reveló que los agentes del delantero portugués se habrían reunido con Richard Arnold, director general de los ‘Diablos Rojos’, desde febrero para hablar sobre la posible rescisión del contrato.

Según lo mencionó el citado medio, Cristiano Ronaldo habría declarado recientemente a su círculo íntimo de personas que ‘no había regresado a Old Trafford para quedar en el séptimo puesto’, haciendo referencia a la actual ubicación del club rojo en la tabla de posiciones de la Premier League, a 5 puntos de la zona de clasificación al torneo más importante de Europa.

El contrato del máximo atacante con el club de Manchester todavía concluye en el 2023. No obstante, debido a que el astro portugués desea jugar hasta los 40 años, el jugador y sus agentes están dispuestos a llegar a un acuerdo para la rescisión del convenio en caso de que el equipo no logre su pase a la Champions League en la etapa final del certamen inglés.

Manchester United vs. Brentford

Este miércoles 19 de enero, Manchester United se enfrenta a Brentford en un duelo pendiente por la fecha 17 de la Premier League. El cotejo iniciará a las 3.00 p.m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el Brentford Community Stadium.

Hasta el momento, existe una posibilidad que el jugador portugués sea una de las bajas del encuentro.