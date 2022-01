HOY Celta de Vigo vs. Osasuna VER: transmisión EN VIVO del partido por la liga española

VER Celta de Vigo vs. Osasuna EN VIVO se enfrentan este miércoles 19 de enero por la fecha 21 de la Liga Santander, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de Balaídos. El duelo entre ambos equipos españoles será televisado EN DIRECTO por la señal de ESPN. Para que no te pierdas este y ningún otro partido de la liga española, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en la que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Celta de Vigo vs. Osasuna: previa

El equipo de Celta de Vigo llega a este choque en el puesto 14 con 23 puntos y -1 en el diferencial de goles. Los dirigidos por Eduardo Coudet vienen de perder sus dos últimos cotejos; el penúltimo de ellos fue el más doloroso, pues fueron eliminados de la Copa del Rey a manos del Atlético Baleares, equipo de la segunda división.

Por otra parte, el Osasuna llega mejor ubicado al estar en el puesto, tener 25 puntos y -5 en el diferencial de goles. Los dirigidos por Jagoba Arrasate vienen de ganar al Cádiz por 2-0 en la última fecha, aunque (al igual que los locales) fueron eliminados de la Copa del Rey por el Girona (2da División).

Celta de Vigo vs. Osasuna: posibles alineaciones

Celta: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Javi Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi; Aspas, Santi Mina.

Osasuna: S. Herrera; Nacho Vidal, Unai Dufur, Juan Cruz, Cote; Kike Barja, Moncayola, Lucas Torró, Rubén García; Chimy Ávila, Budimir.

Celta de Vigo vs. Osasuna: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Osasuna ¿Cuándo juegan? Miércoles 19 de enero ¿A qué hora juegan? 1.00 p. m. (Hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio de Balaídos ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora ver Celta de Vigo vs. Osasuna EN VIVO?

El emocionante encuentro EN VIVO entre Celta de Vigo vs. Osasuna empieza a las 1.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te mostramos los horarios de acuerdo a tu ubicación.

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Alemania: 7.00 p. m.

Italia: 7.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Celta de Vigo vs. Osasuna?

La contienda EN VIVO entre Celta Vigo vs. Osasuna se transmitirá a través de la señal de ESPN.

Celta de Vigo vs. Osasuna: ¿qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD)

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD)

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Osasuna vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Celta de Vigo vs. Osasuna por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. Osasuna ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Celta de Vigo vs. Osasuna por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Celta de Vigo vs. Osasuna: historial

Celta de Vigo vs. Osasuna: ubicación en la tabla