VER Chelsea vs. Brighton EN VIVO Premier League: a qué hora y dónde ver el encuentro de los Blue

El encuentro Chelsea vs. Brighton EN VIVO se disputará en el Falmer Stadium por la fecha 23 de la Premier League. El encuentro se disputará HOY martes 18 de enero a las 3.00 p. m. (hora peruana), a través de ESPN y Star plus. Asimismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Los dirigidos por Thomas Tuchel vienen de caer por 1-0 ante el líder Manchester City en condición de visitante. Chelsea solo ha ganado uno de sus seis últimos enfrentamientos, estadística fuera de lo normal para un equipo de semejante magnitud. En la actualidad se ubican el tercer puesto con 43 unidades en 22 presentaciones, pero a trece de la cima.

Brighton tuvo un brillante inicio en la temporada y acumuló un importante puntaje, el cual ha servido para que se mantenga a mitad de tabla y no haya complicación con el descenso, luego de una larga sequía de 12 cotejos sin sumar una victoria, entre Premier y Carabao Cup. En la actualidad se ubican en la novena posición con 28 puntos.

Posibles alineaciones: Chelsea vs. Brighton

Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Antonio Rüdiger, Thiago Silva, Malang Sarr; César Azpilicueta, Jorginho, Mateo Kovacic, Marcos Alonso; Timo Werner, Mason Mount y Kai Havertz.

Brighton: Robert Sánchez; Joël Veltman, Adam Webster, Dan Burn; Tariq Lamptey, Alexis Mac Allister, Jakub Moder, Pascal Groß, Marc Cucurella; Leandro Trossard y Neal Maupay.

Chelsea vs. Brighton: últimos 10 encuentros

29-12-2021: Chelsea 1-1 Brighton - Premier League

20-04-2021: Chelsea 0-0 Brighton - Premier League

14-09-2020: Brighton 1-3 Chelsea - Premier League

29-08-2020: Brighton 1-1 Chelsea - Amistoso

01-01-2020: Brighton 1-1 Chelsea - Premier League

28-09-2019: Chelsea 2-0 Brighton - Premier League

03-04-2019: Chelsea 3-0 Brighton - Premier League

16-12-2018: Brighton 1-2 Chelsea - Premier League

20-01-2018: Brighton 0-4 Chelsea - Premier League

26-12-2017: Chelsea 2-0 Brighton - Premier League

Ficha del partido: Chelsea vs. Brighton

Partido Chelsea vs. Brighton ¿Cuándo juegan? HOY martes, 18 de enero ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Falmer Stadium ¿Qué canal transmitirá? ESPN y Star plus

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Brighton?

La transmisión del encuentro entre Chelsea vs. Brighton empezará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal VER Chelsea vs. Brighton EN VIVO?

El duelo Chelsea vs. Brighton será transmitido a través de ESPN y por el servicio streaming de Star Plus.

¿Dónde ver Chelsea vs. Brighton vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Chelsea vs. Brighton por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Brighton?

Para acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Brighton, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Chelsea vs. Brighton ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Chelsea vs. Brighton por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿En qué estadio juegan Chelsea vs. Brighton?

El encuentro entre Chelsea vs. Brighton se disputará en Falmer Stadium, conocido como American Express Community Stadium por razones de patrocinio o simplemente como The Amex. Es un estadio de fútbol, ubicado en Brighton & Hove en el poblado de Falmer, en el Reino Unido. Sirve como sede de los partidos de local del equipo Brighton & Hove Albion.