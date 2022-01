Alejandro Escudero, el peruano en Lanús que a sus 16 años se adaptó al fútbol argentino

Que un futbolista peruano emigre al exterior es una alegría para todos los hinchas, pero que este lo haga a tan corta edad, lo es por partida doble. Este es el caso de Alejandro Escudero, quien integra las inferiores de Lanús, un histórico del balompié albiceleste.

En 2020, con 16 años, hizo maletas para continuar con su formación en el exterior. No lo pensó dos veces: tuvo que dejar atrás a su familia para cumplir sus objetivos. Ya lleva dos años en un país ajeno que lo acogió y, según le contó a La República, no le costó adaptarse al siempre competitivo y exigente fútbol argentino.

Antes de llegar a Lanús, existió la posibilidad de sumarse a Arsenal de Sarandí, Racing y Huracán.

Los sueños de niño siguen intactos. Aunque aún no llega el llamado a la selección peruana, no se desespera, y sigue trabajando porque sabe que “todo llegará en su momento”. También tiene una deuda pendiente con Universitario, club del cual es hincha; en algún momento quiere volver y debutar en el primer equipo.

¿Cuánto tiempo llevas en Lanús? ¿Cómo llegaste?

Desde enero de 2020. Se dio gracias a un scout peruano que trabaja en Argentina. Gracias a él pude llegar al club (Lanús).

En la actualidad, ¿cuál es tu vínculo con Lanús?

Soy juvenil todavía. Por el tema de ser extranjero, es distinto porque todavía soy menor de edad, el transfer y eso demora, igual ya está en el club. Hasta que cumpla 18 no me van hacer algún tipo de contrato.

Alejandro Escudero llegó a Lanús en enero de 2020.

¿Hubo otra posibilidad antes de Lanús o en el camino?

Yo no iba a ir a Lanús, primero iba a ir a Arsenal de Sarandí, pero al final apareció la opción de Lanús y decidí ir. También estaban Huracán y Racing.

En Argentina, ¿cómo es tu estancia?, ¿vives con algún familiar?

No, vivo solo. Vivo hace tiempo solo. Hay una familia de argentinos que me apoya mucho.

Llegaste a Argentina con 16 años. ¿Te costó, a tan corta edad, desarrollarte allá?

No me costó mucho, porque cuando uno va a cumplir sus sueños y objetivos no cuesta, pero si uno va y piensa, de repente, en la enamorada, no, uno tiene que estar mentalizado y confiado que todo va estar bien. Todo está en la mente. Me ayudó el apoyo de esta familia peruana-argentina.

Gracias a Dios, toda mi familia me apoya, que es lo fundamental. Esto hace que yo quiera seguir (jugando) afuera. Sé que no es fácil vivir solo a los 17 años, pero supe mantenerme y me acomodé muy rápido.

El volante de 17 años espera el llamado de la selección peruana. Sabe que la convocatoria caerá por su propio peso.

Desde que llegaste al fútbol argentino, ¿qué cosas fuiste aprendiendo o afinando?

Es un fútbol más competitivo, mucho choque, más físico, más técnico. Tienes que tener una mentalidad muy rápida para poder solucionar porque es un juego demasiado rápido. Todo esto lo aprendí, me adapté muy rápido y pude continuar en el club.

¿Cuál es tu posición actual? ¿Siempre jugaste ahí?

Me movieron. Acá en Lanús juego de ‘5′, volante central, esa posición solo me puso el profesor ‘Chalaca’ Gonzales cuando jugaba en la Adecore en el colegio, nada más. En Universitario jugaba de ‘8′ o de ‘10′, más adelantado.

Acá en Argentina me dijeron que me veían con más características de volante central, con mucha salida, buen juego aéreo y me pusieron de ‘5′, me adapté.

Escudero se formó en Universitario desde los 4 años. También pasó por la Academia Cantolao.

Estás a un paso de ser mayor de edad, ¿qué viene en tu carrera?

A corto plazo me gustaría tener una convocatoria a la selección sub-20. Sé que depende de mí y también del gusto del técnico, pero sé que todo llegará con trabajo. Además, si Dios quiere, pasar al equipo de reserva del club (Lanús) y debutar profesionalmente.

¿Has vuelto a tener contacto con la FPF?

Hace tiempo que perdí contacto con la gente de la Federación, como más de seis meses, pero, bueno, todo llegará en su momento.

¿A qué Liga te gustaría pasar?

Me gusta mucho la liga española y la italiana, porque tienen la intensidad que se asemeja al campeonato argentino. Muchos argentinos van para allá.

Según tu posición en el campo, ¿a qué jugador del fútbol peruano y a nivel internacional admiras?

En la selección, me gusta mucho el juego de (Renato) Tapia y, a nivel internacional, me gusta mucho el juego de Kanté, no se cansa, para corriendo. Es increíble.

¿Algo pendiente con Universitario?

Mi sueño desde que estaba en la ‘U’ era jugar en primera división, debutar con ellos, jugar la Libertadores, salir campeón. Por ahora no hay algún interés de la gente de la ‘U’, pero sé que, en algún momento, voy a regresar porque soy hincha. ¿A quién no le gustaría jugar en el equipo más grande del Perú?