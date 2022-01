Talleres de Córdoba vs. Independiente EN VIVO: sigue el partido por el Torneo de Verano 2022

Talleres de Córdoba vs. Independiente se enfrentan EN VIVO este martes 18 de enero desde las 7.00 p. m. (hora peruana) por la segunda fecha del Grupo B del Torneo de Verano 2022. Este encuentro se jugará en el estadio Jorge Luis Hirschi y contará con la transmisión de Fox Sports Premium y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Independiente perdió 1-0 ante San Lorenzo en su primera presentación y deberán ganar para intentar clasificar a la siguiente ronda. Por su parte, Talleres debutará en este certamen, ya que la fecha anterior le tocó descansar.

Talleres de Córdoba vs. Independiente: ficha del partido

Partido Talleres de Córdoba vs. Independiente: ¿Cuándo juegan? Martes 18 de enero ¿A qué hora juegan? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? Fox Sports Premium y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Jorge Luis Hirschi.

Talleres de Córdoba vs. Independiente: posibles alineaciones

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Julián Malatini, Federico Torres, Rafa Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Juan Ignacio Méndez o Francis Mac Allister; Diego Valoyes o Mauro Ortíz, Héctor Fértoli y Juan Cruz Esquivel; y Junior Arias.

Independiente: Renzo Bacchia; Gonzalo Asís, Joaquín Laso, Juan Manuel Insaurralde, Thomas Ortega; Tomás Pozzo, Lucas Romero, Lucas González, Alan Soñora; Alan Velasco y Andrés Roa.

¿A qué hora juegan Talleres de Córdoba vs. Independiente EN VIVO?

México – 6.00 p.m.

Perú – 7.00 p.m.

Colombia – 7.00 p.m.

Ecuador – 7.00 p.m.

Venezuela – 8.00 p.m.

Bolivia – 8.00 p.m.

Argentina – 9.00 p.m.

Chile – 9.00 p.m.

Paraguay – 9.00 p.m.

Uruguay – 9.00 p.m.

Brasil – 9.00 p.m.

España – 2.00 a.m. (miércoles 19 de enero)

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Talleres de Córdoba vs. Independiente?

Para acceder a Star Plus y ver el Talleres de Córdoba vs. Independiente, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuánto cuesta contratar Star Plus?

Si quieres ver el Talleres de Córdoba vs. Independiente y no tienes Star+, puedes contratarlo en la página web por un costo que va desde los 37,90 soles por el plan mensual básico hasta los 379,90 soles por el plan anual.

¿Cómo seguir Talleres de Córdoba vs. Independiente ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Talleres de Córdoba vs. Independiente por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming que cuenta en su programación con los cotejos televisados. Si no cuentas con acceso, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Dónde juegan Talleres de Córdoba vs. Independiente

Talleres de Córdoba vs. Independiente juegan en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, Argentina.