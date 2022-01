¡A lo Poncio Pilatos! Luque dijo que Mosquera decidió la no contratación de Emanuel Herrera

Sporting Cristal se prepara de gran forma para ir en busca del título nacional y pasar de ronda (deuda pendiente) en la Copa Libertadores. Para ello, el conjunto bajopontino se reforzó con cuatro jugadores (Fernando Pacheco, Leandro Sosa, Juan Sánchez y Jhon Jairo Mosquera). Sin embargo, la hinchada celeste se molestó por la no llegada de Emanuel Herrera.

El directivo deportivo de Sporting Cristal, Juan José Luque, declaró en RPP cómo se dio la contratación del atacante colombiano. “Nosotros cuando incorporamos a un jugador se valora sus capacidades. Nuestro campeonato no es fácil para jugadores que llegan, en el caso de Jairo puedo asegurar que es un pedido de Roberto Mosquera, el año pasado no se pudo dar, este año sí” , inició.

Sobre la razón por la que no llegó el máximo goleador de una temporada en el fútbol peruano, Luque indicó que no tenía nada que ver y la decisión la tomó el técnico rimense. “Emanuel Herrera estuvo cerca de volver a Sporting Cristal. No es que la negociación se cayó, pero se tomó la decisión final de que la opción final sea Jhon Jairo Mosquera. La palabra la tuvo el entrenador y así se dio” , agregó.

Por otro lado, mencionó que el objetivo principal de los celestes es obtener el título nacional. Además, dijo que le encantaría que compitieran a nivel internacional, pero la realidad es que no hay esa posibilidad de eso, aunque espera que los chicos puedan darle una alegría a la hinchada.