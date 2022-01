Aldo Corzo: “Esperamos que contra Ecuador el aforo sea más del 50%”

La oficialización del retorno del público a los estadios de fútbol dejó satisfechos tanto a los hinchas de la selección peruana como a sus jugadores. Uno de los más contentos fue Aldo Corzo, lateral derecho de la Blanquirroja, quien expresó su sentir a los medios de comunicación.

“Es muy importante que siempre haya público. Es importante para que nosotros nos motivemos y saquemos algo más. No es coincidencia que cuando no hubo gente no sumamos y en los que sí, nos fue bien. Son detalles que no hay que dejarlos pasar. Estamos contentos con el 30% permitido contra Jamaica pero esperamos que contra Ecuador el aforo sea más del 50%”, indicó el defensa nacional.

Corzo también aprovechó la zona mixta de los entrenamientos de la selección para valorar los duelos amistosos ante Panamá y Jamaica. “Estos partidos nos ayudan mucho en lo personal y en lo colectivo. Sirven para estar bien físicamente y agarrar ritmo. Ayudan para llegar al 100% a los duelos importantes de las eliminatorias”, explicó.

Finalmente, el jugador de Universitario habló sobre el próximo rival de Perú en las eliminatorias. “Conocemos a la selección colombiana. Sabemos de sus fortalezas y sus debilidades. Juega bien al fútbol y es un equipo duro. El año pasado jugamos tres partidos con ellos. Sabemos a quién nos vamos a enfrentar”, sentenció.