Pelé a Cristiano Ronaldo: “Espero algún día podamos vernos y abrazarte personalmente”

Luego de la entrega de los premios The Best, en el cual resultaron como ganadores Alexia Putellas y el polaco Robert Lewandowski, Pelé felicitó a ambos por la gran temporada que tuvieron. Además, la leyenda brasileña manifestó que quisiera tener un encuentro personal con Cristiano Ronaldo, a quien también lo premiaron por establecer un nuevo récord de goles de selecciones nacionales con Portugal.

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, envió un mensaje a través de sus redes sociales a la futbolista del Barcelona y el atacante del Bayern Múnich. “Mis felicitaciones a los dos vencedores del premio The Best FIFA: Robert Lewandowski y Alexia Putellas. Cuando ustedes están en el campo, el deporte siempre es más bonito” , inició.

El exfutbolista brasileño también le dedicó unas palabras al astro portugués por la obtención de su premio. “Cristiano Ronaldo, es una satisfacción muy grande estar aquí en Brasil, en la ciudad de Santos, para felicitarte por todo lo que has hecho por el deporte, por el fútbol, principalmente”, afirmó.