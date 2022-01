Arquera titular de Canadá y del PSG: “La popularidad no debería ganar premios”

Los Premios The Best de la FIFA se celebraron el pasado lunes 17 de enero para reconocer las actuaciones individuales de los y las futbolistas en el año 2021. En la rama femenina, Alexia Putellas se llevó el galardón a la Mejor Jugadora de la temporada, superando a las otras finalistas Sam Kerr (Chelsea y Australia) y Jenni Hermoso, su compañera del FC Barcelona y de la selección española.

Una de las polémicas en la gala estalló cuando se reveló el once ideal del máximo ente del fútbol a nivel mundial junto con FIFPRO (sindicato de futbolistas global), puesto que en la formación aparecieron jugadoras que tuvieron una campaña discreta.

XI ideal femenino 2021

El once está conformado por: Christiane Endler; Lucy Bronze, Millie Bright, Wendie Renard, Magdalena Eriksson; Estefanía Banini, Barbara Bonansea, Carli Lloyd; Marta, Vivianne Miedema y Alex Morgan.

Si bien es cierto que para seleccionar el equipo es entre las propias futbolistas, no estaría reflejando ni reconociendo el desempeño en el 2021 más allá que las que fueron seleccionadas tienen basta trayectoria en el balompié. La ausencia más llamativa es que no aparece Putellas (ganadora del The Best y Balón de Oro), ni Kerr ni Hermoso finalistas en la ceremonia.

Además, se destaca la ausencia de jugadoras del FC Barcelona, pese a ser el primer equipo que conquistó el triplete: liga, copa y Champions League. Asimismo, no figuran integrantes de la selección canadiense, campeona olímpica en Tokio.

La crítica de Stephanie Labbé

Con relación al XI ideal, la golera titular de Canadá y del Paris Saint-Germain se pronunció vía redes sociales y escribió un tajante comentario acerca de lo sucedido: “Este es un excelente ejemplo de por qué necesitamos más inversión, cobertura mediática y visibilidad para el fútbol femenino”, dijo Labbé.

“La popularidad no debería ganar premios. Las actuaciones para ganar campeonatos de clubes y/o internacionales deben ser recompensadas, pero si no las ves, no puedes otorgarlas” , finalizó.