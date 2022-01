¡Sin Cristiano Ronaldo! Las posibles alineaciones del Manchester United-Brentford

Manchester United lucha por regresar a los primeros lugares de la Premier League, y para esto tendrá que enfrentar al Brentford en el Brentford Community Stadium. Ralf Rangnick no contaría con Cristiano Ronaldo para este encuentro, quien se recupera de una lesión.

Manchester United vs. Brentford: posibles alineaciones

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Alex Telles; Scott McTominay, Fred, Bruno Fernandes; Marcus Rashford, Jadon Sancho y Edinson Cavani .

David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Alex Telles; Scott McTominay, Fred, Bruno Fernandes; Marcus Rashford, Jadon Sancho y . Brentford: Álvaro Fernández; Kristoffer Ajer, Pontus Jansson, Ethan Pinnock; Mads Roerslev Rasmussen, Shandon Baptiste, Christian Norgaard, Vitaly Janelt, Rico Henry; Bryan Mbeumo e Ivan Toney.

Manchester United vs. Brentford: posibles bajas

Manchester United: Paul Pogba, Eric Bailly, Anthony Martial y Cristiano Ronaldo .

Paul Pogba, Eric Bailly, Anthony Martial y . Brentford: Mathias Jorgensen, David Raya, Frank Onyeka, Julian Jeanvier, Charlie Goode y Josh Dasilva.

Manchester United vs. Brentford: horarios

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Manchester United vs. Brentford: canales

Perú: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Venezuela: Star Plus

Argentina: Star Plus

Brasil: Star Plus

Chile: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Uruguay: Star Plus.

¿Cómo ver Manchester United vs. Brentford ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Brentford por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.