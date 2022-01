VER Juventus vs. Sampdoria EN VIVO: mira AQUÍ el encuentro por la Copa Italia

VER Juventus vs. Sampdoria HOY desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por los octavos de final de la Copa Italia en el Juventus Stadium (Turín). ESPN y Star Plus serán las señales encargadas de transmitir el encuentro EN VIVO. Asimismo, podrás seguir ONLINE GRATIS todas las incidencias en la cobertura especial de La República Deportes.

Juventus vs. Sampdoria: previa

Sampdoria llegó a esta instancia tras eliminar al clásico rival de la Vieja Señora, Torino, con tantos de Fabio Quagliarella y Valerio Verre. Sin embargo, no marchan bien en la Serie A, puesto que suman 20 puntos y están a cuatro de la zona de descenso, donde actualmente se ubican Cagliari (16), Genoa (12) y Salernitana (11).

Por otro lado, los dirigidos por Massimiliano Allegri son los actuales campeones e iniciarán su camino para buscar llegar a una nueva final y defender sus laureles. Por el campeonato italiano, lograron posicionarse en zona de clasificación a la Europa League tras la victoria (2-0) ante Udinese con anotaciones de Dybala y McKennie.

Esta será la quinta ocasión en que ambos equipos se enfrenten por Copa Italia, la última vez fue hace 21 años y concluyó con la victoria de la Juventus 5-2.

Juventus vs. Sampdoria: historial por Copa Italia

Juventus 5-2 Sampdoria | 12.12.2001

Sampdoria 1-2 Juventus | 11.11.2001

Juventus 2-1 Sampdoria | 24.1.1990

Juventus 2-1 Sampdoria | 7.9.1986.

Juventus vs. Sampdoria: ficha del partido

Partido Juventus vs. Sampdoria ¿Cuándo juegan? Martes 18 de enero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Juventus Stadium (Turín) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Juventus vs. Sampdoria: horarios

El encuentro está pactado para jugarse a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Revisa los horarios según tu zona.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Juventus vs. Sampdoria: posibles formaciones

Juventus: Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Arthur, Bentancur; Bernardeschi, McKennie, Kulusevski y Kean.

Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Arthur, Bentancur; Bernardeschi, McKennie, Kulusevski y Kean. Sampdoria: Falcone; Conti, Ferrari, Chabot, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby, Ciervo; Gabbiadini y Quagliarella.

Juventus vs. Sampdoria: canales

ESPN y Star Plus llevarán la transmisión del partido EN VIVO.

Perú: ESPN y Star Plus

Colombia: ESPN y Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

Bolivia: ESPN y Star Plus

Venezuela: ESPN y Star Plus

Argentina: ESPN y Star Plus

Brasil: ESPN 2 y Star Plus

Chile: ESPN y Star Plus

Paraguay: ESPN y Star Plus

Uruguay: ESPN y Star Plus.

¿Dónde VER EN VIVO Juventus vs. Sampdoria vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Juventus vs. Sampdoria?

Para acceder a Star Plus y ver el Juventus vs. Sampdoria, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Juventus vs. Sampdoria ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Juventus vs. Sampdoria POR INTERNET, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no tengas la posibilidad de ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes .

Juventus vs. Sampdoria: ¿dónde juegan?

El Juventus Stadium, ubicado en la ciudad de Turín, será el recinto que albergue el compromiso.