Agente de Dembélé acusa al Barcelona de amenazar al jugador si no renueva su contrato

La novela por la renovación del contrato entre Ousmane Dembélé y el FC Barcelona sigue dando que hablar. El último episodio lo escribió Moussa Sissoko, representante del jugador francés, quien realizó una grave sanción a los directivos del cuadro azulgrana.

Según el representante de Dembélé, desde el Barça amenazan al futbolista con no jugar lo que resta de la temporada si no acepta las condiciones establecidas por el elenco ‘culé' para extender su vínculo. Las acusaciones vertidas por Sissoko fueron parte de une entrevista brindada a RMC Sport.

“Si el Barcelona hubiera querido negociar, habría intentado sentarse a la mesa con nosotros para conversar. Pero aquí no hay discusión y solo amenazas de no jugar más en su equipo y eso está prohibido”, declaró el representante de Dembélé.

Sissoko dejó en claro que no cederá a las supuestas amenzas del club catalán . “Es un movimiento de presión que no funciona con nosotros. Quizá pueda funcionar con agentes que tengan amistad con el Barcelona. Este no es mi caso, yo estoy aquí para defender los intereses de mi jugador”, advirtió.

Finalmente, anunció que el futbolista aún no toma una decisión sobre su futuro. “No sabemos lo que vamos a hacer, no hay nada decidido. Los dirigentes están perdiendo ellos mismos a Ousmane. Desde el principio demostramos que queríamos conversar pero con condiciones, claro está, y sin cerrar la puerta”, sentenció.