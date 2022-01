Benedetto regresa a Boca Juniors: “Ahora vuelvo como jugador al club que amo”

Se cumplió el deseo de los hinchas xeneizes: Darío Benedetto confirmó su regreso a Boca Juniors. El delantero argentino señaló en una radio española que solo falta la firma para unirse nuevamente al conjunto azul y dorado.

“ Dije que volvería a Boca Juniors de una manera u otra y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y ahora se me ha dado la oportunidad de regresar como jugador al club que amo ”, contó en Onda Cero de España.

Con respecto al Elche, su actual club, el ‘Pipa’ reconoció que se convirtió en un “hincha más” del conjunto ilicitano y que lo apoyará desde la distancia. “Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía. Seguiré apoyando a la entidad desde el lugar que ahora me toca. Me siento contento con este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por volver al club que amo”, añadió.

Aseguró también que le hubiese gustado despedirse de otra manera de la afición en el Estadio Martínez Valero, pero entre la propuesta de Boca Juniors y una molestia que arrastra, se le complicaron los planes.

“Hubiese estado bueno decir adiós desde el campo, pero andaba con unas molestias en el aductor y prefería no arriesgar porque ya estaba hecho el tema de mi pase. El técnico (Francisco) lo entendió así y por eso no me concentré. Hubiese estado bueno despedirme ante el Madrid, pero mañana ya estaré volando para Argentina”, finalizó.