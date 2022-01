WWE RAW HOY EN VIVO: ¿cómo y dónde ver el show de lucha libre?

WWE Monday Night Raw se realizará EN VIVO ONLINE GRATIS HOY lunes 17 de enero desde el BOK Center de Tulsa, con toda la previa del Royal Rumble 2022. La transmisión del show de lucha libre será EN DIRECTO por internet en español vía Fox Sports 2 a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos van a través de La República Deportes.

En el espisodio anterior, Brock Lesnar tuvo un intenso careo con Bobby Lashley, quien dejó una buena impresión porque despotricó y ninguneó a su próximo rival. Ambos se enfrentarán en el evento de la Batalla Royal por el campeonato mundial de WWE. Esta noche, el ‘Dominador’ reaparecerá y responderá a ‘La Bestia’ tras lo ocurrido.

Becky Lynch hizo de todo para que Bianca Belair no gane la triple amenaza y no sea su contrincante en el Royal Rumble. Sin embargo, Liv Morgan tampoco pudo llevarse la victoria; contra todo pronóstico, la vencedora fue Doudrop, quien hizo correr a The Man luego de que esta quisiera atacarla.

PUEDES VER: Roman Reigns llegó a los 504 días como campeón universal y superó a Brock Lesnar

Randy Orton y Ridde perdieron los títulos en pareja de RAW frente a The Alpha Academy. Este lunes saldrán en escena para pronunciarse sobre esta derrota y verán si siguen haciendo dupla o cada uno continúa su camino.

WWE RAW: ficha del evento

Monday Night Raw WWE ¿Cuándo se emite? Hoy, lunes 17 de enero ¿Dónde? BOK Center de Tulsa, Oklahoma ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Sports 2

¿A qué hora ver WWE Monday Night Raw?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (al día siguiente).

¿En qué canales ver WWE Monday Night Raw?

WWE RAW en Perú: Fox Sports 2

WWE RAW en Argentina: Fox Sports 2

WWE RAW en Bolivia: Fox Sports 2

WWE RAW en Chile: Fox Sports 2

WWE RAW en Colombia: Fox Sports 2

WWE RAW en Costa Rica: Tigo Sports

WWE RAW en Ecuador: Fox Sports 2

WWE RAW en México: Fox Sports 2

WWE RAW en Paraguay: Fox Sports 2

WWE RAW en España: Mega

WWE RAW en Estados Unidos: USA Network

WWE RAW en Uruguay: Fox Sports 2

WWE RAW en Venezuela: Fox Sports 2.

¿Dónde se realiza el WWE Monday Night Raw?

El lugar donde se celebrará el WWE Monday Night RAW es en el BOK Center, ubicado en la ciudad de Tulsa, estado de Oklahoma, Estados Unidos.