VER Colo Colo vs. Boca Juniors EN VIVO: transmisión del partido por el Torneo de Verano

EN VIVO Colo Colo vs. Boca Juniors HOY. Clubes se enfrentan este lunes 17 de enero por la segunda fecha del Torneo de Verano a las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina) en el Estadio Único Diego Armando Maradona, en la ciudad de La Plata. El duelo entre ambos equipos mexicanos será televisado EN DIRECTO por la señal de Star+. Para que no te pierdas este u otro partido internacional, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en la que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Colo Colo vs. Boca Juniors: previa

El conjunto de Colo Colo llega de la mejor manera luego de vencer en la primera fecha a su clásico rival Universidad de Chile por un marcador de 2-1. El peruano Gabriel Costa fue la figura al anotar el primer tanto vía penal y dar una asistencia para el segundo. De conseguir un triunfo ante el conjunto xeneize, se quedará con el trofeo.

Por otra parte, Boca Juniors hará su debut en este certamen. Los dirigidos por Sebastián Battaglia jugarán su primer partido del año, previo al inicio del torneo argentino. Para este encuentro, los boquenses convocaron al peruano Luis Advpincula.

Colo Colo vs. Boca Juniors: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Nicolás Orsini y Sebastián Villa.

Colo Colo: Omar Carabalí; Óscar Opazo, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Gabriel Suazo; Esteban Pavez, César Fuentes, Gabriel Costa; Marcos Bolados, Juan Martín Lucero y Pablo Solari.

Colo Colo vs. Boca Juniors: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. Boca Juniors ¿Cuándo juegan? Lunes 17 de enero ¿Aqué hora juegan? 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina) ¿Dónde juegan? Estadio Único Diego Armando Maradona ¿En qué canal? Star+

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Boca Juniors EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Colo Colo vs. Boca Junior EN VIVO empezará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Argentina: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Colo Colo vs. Boca Juniors?

Para acceder a Star Plus y ver el Colo Colo vs. Boca Juniors, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuánto cuesta contratar Star Plus?

Si quieres ver el Colo Colo vs. Boca Juniors y no tienes Star+, puedes contratarlo en la página web por un costo que va desde los 37,90 soles por el plan mensual básico hasta los 379,90 soles por el plan anual.

¿Cómo seguir Colo Colo vs. Boca Juniors ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Colo Colo vs. Boca Juniors por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming que cuenta en su programación con los cotejos televisados. Si no cuentas con acceso, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.