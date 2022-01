EN VIVO Talleres vs. Independiente ONLINE: amistoso de verano vía Star+

Talleres vs. Independiente EN VIVO se miden este martes 18 de enero en el Estadio Uno de La Plata por la segunda fecha del Grupo B del Torneo Internacional de Verano 2022. Este encuentro lo podrás ver vía streaming por la señal de Star+ desde las 7.00 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Talleres vs. Independiente: ficha del partido

Torneo Internacional de Verano - Grupo B - Fecha 2 Talleres vs. Independiente ¿Cuándo juegan? Martes 18 de enero ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Uno de La Plata ¿Dónde lo transmiten? Star+

Talleres vs. Independiente: árbitros del encuentro

Función Réferi Juez principal Fernando Espinoza Asistente 1 Gabriel Chade Asistente 2 Gisela Trucco Cuarto árbitro Andrés Gariano

Talleres vs. Independiente: previa del partido

La ‘T’ hará su debut en el Torneo Internacional de Verano frente a un Independiente que cayó en la primera fecha ante San Lorenzo por la mínima diferencia. Los dirigidos de Ángel Guillermo Hoyos buscarán un triunfo que los acerque a la final del torneo y así seguir acumulando encuentros de cara a su debut en el fútbol argentino.

El cuadro cordobés se estrenará oficialmente el próximo 4 de febrero ante Atlético Güemes por la Copa Argentina. El Rojo, en cambio, deberá dejar de lado sus problemas dirigenciales y espera recuperarse en este certamen amistoso.

Un resultado diferente al triunfo podría significar la eliminación del torneo y, por ende, complicar aun más el panorama de Eduardo Domínguez, técnico del Rey de copas. Vale recordar que los de Avellaneda debutarán en la Copa Argentina ante Central Norte.

¿A qué hora juegan Talleres vs. Independiente EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Talleres vs. Independiente EN VIVO empezará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Argentina: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Talleres vs. Independiente?

Para acceder a Star Plus y ver el Talleres vs. Independiente, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuánto cuesta contratar Star Plus?

Si quieres ver el Talleres vs. Independiente y no tienes Star+, puedes contratarlo en la página web por un costo que va desde los 37,90 soles por el plan mensual básico hasta los 379,90 soles por el plan anual.

¿Cómo seguir el Talleres vs. Independiente ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Talleres vs. Independiente por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming que cuenta en su programación con los cotejos televisados. Si no cuentas con acceso, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.