Nadal sobre Djokovic: “No es el único que ha hecho las cosas mal, hay más responsables”

Rafael Nadal empezó el año con buen pie. Este lunes 17 de enero, el tenista español consiguió una victoria en el duelo ante el estadounidense Marcos Giron, en la primera jornada del Australian Open. El triunfo del número 2 del mundo marca su regreso al tenis luego de siete meses, tiempo que estuvo ausente debido a una lesión.

Tras coronarse como ganador del encuentro ante Giron, el deportista español brindó declaraciones a la prensa. “ Cuando te haces mayor los regresos se hacen más duros . Este ha sido especialmente difícil porque, aparte de la lesión, no he jugado muchos torneos en los dos últimos años. Hace mes y medio no sabía si volvería a jugar al tenis. [...] Ha sido un buen inicio de torneo. No me puedo quejar. Eso es lo que necesito para luchar por lo que quiero ”, remarcó Nadal al referirse a los duros momentos que vivió durante el año pasado a causa de la dolencia en el pie que lo aquejaba.

El número 2 del mundo también fue consultado sobre uno de sus clásicos contrincantes en el ranking ATP, el serbio Novak Djokovic, quien finalmente retornó a su país tras la polémica que generó en Australia por la revocatoria de su visado.

“Siempre he tenido respeto por mis rivales. La vida siempre es más fácil en el vestuario. Y con Novak no ha sido una excepción. Creo que la situación se complicó y no creo que sea el único que ha hecho las cosas mal. Hay más responsables . Pero él es uno de los responsables. Me hubiera gustado que jugara”, sostuvo, para luego explicar si está de acuerdo o no con la polémica decisión del Gobierno australiano. “Nunca iré en contra de la justicia. No puedo decir más porque la situación está muy clara ahora mismo”, sentenció.

Segundo partido de Nadal

Este martes 18 de enero, Rafael Nadal enfrentará al alemán Yannick Hanfmann en la segunda ronda del Australian Open.