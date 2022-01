Ver EN VIVO Premios The Best 2021 vía FIFA TV HOY: conoce a los ganadores del galardón

Premios The Best EN VIVO, ceremonia de premiación a los mejores del año 2021 ONLINE EN DIRECTO HOY lunes 17 de enero del 2022. La transmisión por internet podrá ser seguida por FIFA TV partir de la 1.00 p. m. de Perú desde Zúrich, Suiza. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING de la gala vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión especial de los Premios The Best EN VIVO GRATIS gracias a la señal de FIFA TV. En el minuto a minuto encontrarás todas las incidencias de los ganadores y más.

Robert Lewandowski (Bayern Múnich) tendrá como rivales al egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y al argentino Lionel Messi (Barcelona). Ese último le dejó hace un mes y medio sin Balón de Oro, pero esta vez el atacante polaco parece partir con la etiqueta de gran favorito.

En la temporada 2020-2021, ‘Lewy’ hizo historia en la Bundesliga al firmar 41 tantos en ese curso (con 29 partidos disputados), un gol más que el anterior récord en una misma campaña de la liga alemana, que ostentó Gerd Müller durante medio siglo.

En el caso de Messi, el ex número ‘10′ del FC Barcelona está actualmente en fase de adaptación en el PSG, al que llegó en agosto. Su momento más feliz de 2021 se dio cuando levantó la Copa América el pasado 10 de julio frente a Brasil.

Un tercer finalista está en liza por el premio, el egipcio Mohamed Salah, quien en el inicio de la nueva temporada con el Liverpool está siendo muy efectivo (23 tantos en 26 partidos), pero que la pasada temporada no ganó ningún título.

Premios The Best EN VIVO: ficha de la ceremonia

Ceremonia Premios The Best ¿Cuándo? Hoy, lunes 17 de enero del 2022 ¿Dónde? Zúrich, Suiza ¿A qué hora? 1.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? FIFA TV

¿A qué hora es los Premios The Best 2021?

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 1.00 p. m. (ET) / 10.00 a. m. (PT)

México: 12.00 p. m.

Costa Rica: 12.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Italia: 7.00 p. m.

Francia: 7.00 p. m.

Alemania: 7.00 p. m.

¿Cómo ver los Premios The Best 2021 EN VIVO?

Para que no te pierdas la transmisión del Premios The Best 2021 por internet, puedes sintonizar la señal de FIFA TV, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación del evento de la FIFA. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Premios The Best 2021 EN VIVO: finalistas

Mejor jugador

Robert Lewandowski

Lionel Messi

Mohamed Salah

Mejor jugadora

Jennifer Hermoso

Sam Kerr

Alexia Putellas

Mejor arquero

Gianluigi Donnarumma

Édouard Mendy

Manuel Neuer

Mejor arquera

Ann-Katrin Berger

Christiane Endler

Stephanie Labbé

Mejor entrenador

Pep Guardiola

Roberto Mancini

Thomas Tuchel

Mejor entrenador/a de fútbol femenino

Lluís Cortés

Emma Hayes

Sarina Wiegman

Premio Puskás

Érik Lamela – Arsenal FC vs. Tottenham (Premier League - 14 de marzo de 2021)

Patrik Schick – República Checa vs. Escocia (Eurocopa 2020 - 14 de junio de 2021)

Mehdi Taremi – Chelsea FC vs. FC Porto (Champions League - 13 de abril de 2021)

Premio Fair Play de la FIFA