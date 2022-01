¿No que ‘Lewa’ se lo merecía? Conoce la polémica votación de Lionel Messi para el The Best

Robert Lewandowski se llevó el Premio The Best 2021, se impuso al favorito Lionel Messi y al egipcio Mohamed Salah. Luego de finalizar la premiación, se dieron a conocer cuáles fueran las votaciones de cada jugador y el astro argentino sorprendió con su elección. No colocó al polaco ni como su tercer mejor jugador de la temporada.

El futbolista rosarino votó por sus compañeros Neymar Júnior y Kylian Mbappé, primer y segundo puesto respectivamente. Su tercer voto fue para el atacante del Real Madrid, Karim Benzema. Una votación del ‘10′ que causa sorpresa después de los elogios, en la premiación del Balón de Oro, que le dio a Robert Lewandowski por la gran campaña que realizó.

Votación de Messi. Foto: Diario Olé.

En el 2019, el defensor Van Dijk partía como gran favorito tras salir campeón con el Liverpool de la UEFA Champions League. Sin embargo, las votaciones favorecieron al argentino, quien había conseguido la Bota de Oro (36 goles en 34 partidos), máximo goleador de la ‘Orejona’ con 12 tantos en ocho encuentros. Además, ganó La Liga y el Pichichi.

El año pasado se lo llevó indiscutiblemente el polaco Robert Lewandowski, por primera vez, tras una soberbia actuación en la Bundesliga y la UEFA Champions League, ambos torneos ganados por el Bayern Múnich. Fue el máximo artillero tanto del certamen local como del internacional. El atacante se convierte junto a Cristiano Ronaldo como los jugadores que más veces han ganado este galardón.

El historial de ganadores del premio The Best de la FIFA