Peñarol vs. Barracas Central EN VIVO vía Fox Sports Premium HOY por la Serie Río de La Plata

Peñarol vs. Barracas Central EN VIVO se enfrentan HOY lunes 17 de enero en el partido amistoso de la Serie Río de la Plata a partir de las 5.15 p. m. (hora de Perú) y 7.15 p. m. (hora de Uruguay y Argentina) . El duelo será en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Podrás seguir el minuto a minuto de este choque a través de la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS que te traerá La República Deportes.

Peñarol vs. Barracas Central: ficha del partido

Serie Río de La Plata Peñarol vs. Barracas Central ¿Cuándo juegan? HOY lunes 17 de enero ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora de Perú) y 7.15 p. m. (hora de Uruguay y Argentina) ¿Dónde? Estadio Domingo Burgueño Miguel ¿Canal? Star Plus.

¿A qué hora juega Peñarol vs. Barracas Central?

El encuentro entre Peñarol vs. Barracas Central comenzará a las 7.15 p. m. en el territorio argentino y uruguayo. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Estados Unidos (ET): 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el Peñarol vs. Barracas Central?

Para ver EN VIVO el Peñarol vs. Barracas Central, deberás ingresar a la plataforma Star Plus, la cual emitirá el minuto a minuto de este partido a toda Sudamérica. En Argentina, este encuentro también podrá ser visto por Fox Sports Premium .

¿En qué canal VER Peñarol vs. Barracas Central EN VIVO?

El duelo Peñarol vs. Barracas Central será transmitido por la señal de FOX Sports Premium en territorio argentino. FOX Sports Premium, el canal del servicio Pack Fútbol Argentino, tendrá la cobertura exclusiva de este duelo.

¿Cómo VER Fox Sports Premium?: precios para contratar pack fútbol argentino

Si deseas ver los canales FOX Sports Premium para así poder disfrutar de toda la emoción del fútbol argentino, debes ingresar al portal packfutbol.com.ar para solicitar el servicio de estas señales exclusivas en el país de la Albiceleste.

Contratar FOX Sports Premium en DirecTV – Abono mensual: US$ 665 – Prepago: US$ 189

Contratar FOX Sports Premium en Cablevisión – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Telecentro – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Supercanal – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en TeleRed – Abono mensual: US$ 6

Contratar FOX Sports Premium en Dibox – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Dibox – Abono mensual: US$665

Contratar FOX Sports Premium en GigaRed – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Express – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en TVCOA – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Claro TV – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Movistar TV – Abono mensual: US$ 665.

¿Cómo ver Peñarol vs. Barracas Central ONLINE GRATIS?

Para ver el Peñarol vs. Barracas Central por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Peñarol vs. Barracas Central?