Aforo del 30%: lo que se sabe del retorno del público a los estadios de la Liga 1

El último domingo 16 de enero se dio a conocer los lineamientos del Decreto Supremo n.º 005-2022-PCM, que estipula un nuevo porcentaje de aforo del 30% de público para los estadios y recintos deportivos que se encuentren ubicados en las zonas con nivel de alerta alto por la pandemia de la COVID-19, entre ellas Lima y Callao.

Tras la publicación de la normativa, se confirmó que el próximo partido de la selección peruana ante su similar de Ecuador, programado para el 1 de febrero, podrá contar con la presencia de la hinchada en las tribunas, siempre y cuando los asistentes cuenten con la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Esta buena noticia también podría replicarse en la Liga 1, programada para iniciarse el 3 de febrero con el partido entre ADT vs. Deportivo Municipal. No obstante, la nueva disposición del Gobierno no aplicaría para el comienzo del campeonato nacional, pues su fecha de caducidad está agendada para el 30 de enero.

Aun así, una nueva normativa podría permitir que los aforos se mantengan con el mismo porcentaje para los próximos encuentros del Torneo Apertura. Esa continuidad dependerá, en gran medida, del alza de casos de la variante ómicron, que se cree podría alcanzar su pico máximo a fines del presente mes con un aproximado de 150.000 contagios semanales, según información del Minsa.

Pero el panorama para los equipos de la primera división, en especial para los grandes conjuntos como Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal, luce esperanzador, pues tras el retorno del aforo, podrán realizar sus respectivas presentaciones de equipos oficiales en la Noche Crema, Noche Blanquiazul y la Tarde Celeste respectivamente.

Comunicado de suspensión de la Noche Crema 2022. Foto: Teleticket

Al respecto, Edgar ‘Pájaro’ Benítez, mediocampista de Alianza Lima, comentó en una transmisión a través de sus redes sociales que la fiesta más esperada por la hinchada del cuadro íntimo se ejecutará el próximo 24 de enero. A la espera de una confirmación oficial, el nuevo reglamento hará posible la realización de estos eventos siempre y cuando los asistentes y clubes cumplan con las normas de seguridad para evitar la propagación del Sars Cov 2.