Cristiano Ronaldo sobre galardón de la FIFA: “Es un tremendo honor y un enorme privilegio”

No ganó el premio al mejor jugador, pero no se quedó con las manos vacías. Cristiano Ronaldo fue homenajeado y galardonado durante los Premios The Best. El ‘Bicho’ se llevó un premio especial al ser el máximo goleador histórico a nivel de selecciones.

Si bien estuvo presente en la ceremonia de premiación, donde dio algunas palabras, el futbolista portugués también usó sus redes sociales para hacer extensivo su agradecimiento por el reconocimiento.

“Ganar el premio especial al mejor de la FIFA es un tremendo honor y un enorme privilegio. El hecho de que una institución tan relevante decidiera reconocerme como el máximo goleador en la historia de las competencias de la FIFA es, para mí, el pináculo de mis logros individuales en representación de mi amado país”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Publicación Cristiano Ronaldo. Foto Captura Instagram

Asimismo, precisó que el trofeo recibido servirá como motivación para seguir logrando grandes metas, tanto con la selección como con el Manchester United.

“Ahora, depende de mí convertir este premio en una motivación para ayudar a lograr todas nuestras metas en Manchester United para esta temporada, así como para los próximos partidos de play-off en marzo, para que Portugal pueda estar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, y podamos seguir escribiendo todos juntos esta increíble historia”, subrayó.

Finalmente, Cristiano Ronaldo agradeció a sus compañeros de la selección lusitana, pues según indicó, con el apoyo de ellos anotó los 115 goles con Portugal, cifra con la que superó al delantero iraní Ali Daei, que ostentaba un total de 109 tantos.