Boca Juniors vs. Colo Colo EN VIVO: ¿cómo seguir el duelo por el Torneo de Verano?

Boca Juniors vs. Colo Colo EN VIVO se enfrentan HOY, lunes 17 de enero, desde las 7.00 p. m. (hora peruana) por la segunda fecha del Grupo A del Torneo de Verano 2022. El encuentro tendrá como escenario el estadio Ciudad de La Plata y contará con la TRANSMISIÓN EN DIRECTO a través de Fox Sport Premium, ESPN y vía streaming por Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del juego ONLINE GRATIS a través de la web de La República Deportes.

Boca Juniors vs. Colo Colo: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Colo Colo ¿Cuándo juegan? HOY, lunes 17 de enero ¿A qué hora juegan? 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina) ¿Dónde juegan? Estadio Ciudad de La Plata ¿En qué canal? Fox Sports Premium, ESPN y Star Plus

Boca Juniors vs. Colo Colo: la previa

La primera prueba. Boca Juniors hará su debut en el Torneo de Verano 2022 ante el Colo Colo de Chile. Asimismo, este partido será la presentación oficial del equipo de Sebastián Battaglia en la temporada.

El conjunto de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano viene realizando su pretemporada en el predio de Ezeiza con miras a lo que será su participación en la Liga Profesional y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Para el cotejo ante el Cacique, el técnico xeneize decidió no convocar al central peruano, mientras que ‘Bolt’ se perfila como titular para medirse a su compatriota Gabriel Costa .

Por su parte, la escuadra chilena buscará su pase a la final del certamen. En su primera presentación derrotaron por 2-1 a Universidad de Chile, y de conseguir una victoria ante el cuadro azul y oro, podrán tentar el título ante el ganador del Grupo B.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Colo Colo?

La transmisión del encuentro entre Boca Juniors vs. Colo Colo empezará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Argentina: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

¿En qué canal VER Boca Juniors vs. Colo Colo EN VIVO?

El duelo Boca Juniors vs. Colo Colo será transmitido por la señal de FOX Sports Premium en territorio argentino. Asimismo, en Latinoamérica podrás seguir el compromiso del grupo A del Torneo de Verano a través de ESPN y por el servicio streaming de Star Plus.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Colo Colo por Star Plus?

Para acceder a Star Plus para disfrutar EN VIVO el encuentro entre Boca Juniors vs. Colo Colo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver ONLINE GRATIS el partido entre Boca Juniors vs. Colo Colo?

Puedes ver el cotejo EN VIVO entre Boca Juniors vs. Colo Colo a través del streaming de Star Plus. Asimismo, podrás disfrutar del minuto a minuto por la web de La República Deportes.

Colo Colo vs. Boca Juniors: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Nicolás Orsini y Sebastián Villa.

Colo Colo: Omar Carabalí; Óscar Opazo, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Gabriel Suazo; Esteban Pavez, César Fuentes, Gabriel Costa; Marcos Bolados, Juan Martín Lucero y Pablo Solari.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Colo Colo?

El encuentro entre Boca Juniors vs. Colo Colo EN VIVO se jugará en el estadio Ciudad de La Plata Diego Armando Maradona, ubicado en la ciudad de Buenos Aires.