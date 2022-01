AC Milan vs. Spezia EN VIVO: ¿cómo y dónde ver el partido de la Serie A?

El partido AC Milan vs. Spezia se jugará HOY EN VIVO ONLINE GRATIS por la jornada 22 de la Serie A de Italia, desde el estadio San Siro de Milán. La transmisión del juego será EN DIRECTO por internet en español vía ESPN y Star Plus a partir de las 12.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto se verán a través de La República Deportes.

¿Cómo llega AC Milan ante Spezia?

El equipo rossonero marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 48 puntos , a solo dos unidades del líder Inter de Milán, que tiene un encuentro menos. La fecha anterior, el Milan aplastó 3-0 al Venezia de visita y, a mitad de semana, eliminó al Genoa de la Copa Italia tras ganar 3-1, por lo que clasificó a cuartos de final del torneo.

A pesar de que el cuadro dirigido por Stefano Pioli ha recuperado a algunos de sus jugadores, como Theo Hernandez, Brahim Díaz y Rafael Leao, igualmente tiene a varios de sus dirigidos lesionados, así como los futbolistas que se han ido a disputar la Copa África de Naciones. Alguien que vuelve es Zlatan Ibrahimovic, quien estará desde el arranque.

¿Cómo llega Spezia ante AC Milan?

Spezia está obligada a ganar para alejarse de la zona del descenso. Actualmente se ubica en el puesto 16, a tres puntos del antepenúltimo escalón de la tabla. La jornada pasada dio un batacazo al ganar por lo mínimo (1-0) a Genoa en el Estadio Luigi Ferraris de Génova; por eso, intentarán seguir en esa racha.

AC Milan vs. Spezia: ficha del partido

AC Milan vs. Spezia Serie A ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 17 de enero ¿Dónde? Estadio San Siro de Milán ¿A qué hora? 12.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juega AC Milan vs. Spezia por la Serie A?

Perú: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Estados Unidos: 12.30 p. m. (ET) / 9.30 a. m. (PT)

México: 11.30 a. m.

Costa Rica: 11.30 a. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

Italia: 6.30 p. m.

Francia: 6.30 p. m.

Alemania: 6.30 p. m.

¿Dónde ver AC Milan vs. Spezia EN VIVO ONLINE GRATIS?

AC Milan vs. Spezia en Perú: ESPN Peru, Star+

AC Milan vs. Spezia en Argentina: ESPN Argentina, Star+

AC Milan vs. Spezia en Bolivia: Star+, ESPN Peru

AC Milan vs. Spezia en Brasil: Star+, FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports Web, Fox Sports App

AC Milan vs. Spezia en Chile: ESPN Chile, Star+

AC Milan vs. Spezia en Colombia: ESPN Colombia, Star+

AC Milan vs. Spezia en Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+

AC Milan vs. Spezia en Ecuador: Star+, ESPN Colombia

AC Milan vs. Spezia en Italia: DAZN, Milan Channel

AC Milan vs. Spezia en México: ESPN2 Mexico, Star+

AC Milan vs. Spezia en Paraguay: ESPN Peru, Star+

AC Milan vs. Spezia en España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

AC Milan vs. Spezia en Reino Unido: BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 1

AC Milan vs. Spezia en Estados Unidos: Paramount+

AC Milan vs. Spezia en Uruguay: ESPN Peru, Star+

AC Milan vs. Spezia en Venezuela: ESPN Colombia, Star+

AC Milan vs. Spezia: ¿qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD)

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD)

¿Dónde ver AC Milan vs. Spezia vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el AC Milan vs. Spezia por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV)

PUEDES VER: Andriy Shevchenko fue despedido del Genoa por malos resultados

¿Cómo ver AC Milan vs. Spezia ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido AC Milan vs. Spezia por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el AC Milan vs. Spezia?

Para acceder a Star Plus y ver el AC Milan vs. Spezia debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes

Dispositivos con Star Plus

AC Milan vs. Spezia: alineaciones probables

AC Milan : Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, T. Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim, Leao; Z. Ibrahimovic.

Spezia : Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Maggiore, Sala, Bastoni, Reca, Verde; Gyasi y Antiste.

¿Dónde se jugará el partido de AC Milan vs. Spezia?

El lugar donde se disputará el AC Milan vs. Spezia por la jornada 22 de la Serie A de Italia es el Estadio San Siro, ubicado en la ciudad de Milán Aires, región de Lombardía, Italia.