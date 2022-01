VER Perú vs. Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso

VER Perú vs. Panamá EN VIVO EN DIRECTO HOY se enfrentan en partido amistoso previo a las Eliminatorias Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca sostendrán un duro encuentro ante los panameños este domingo 16 de enero desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional. El compromiso contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Latina TV (señal abierta), Movistar Deportes (cable) y RPC (Centroamérica). Recuerda que también podrás seguirlo vía STREAMING ONLINE en la aplicación Movistar Play y la web de La República Deportes.

En Vivo: Perú vs. Panamá - últimas noticias 12:12 Panamá vestirá camiseta alterna para enfrentar a Perú La selección panameña jugará ante la Bicolor con su indumentaria alterna, en la cual predomina el color azul. 11:51 Panamá informó de dos casos positivos de COVID-19 El seleccionado de Panamá dio a conocer este domingo 16 de enero que dos jugadores dieron positivo a COVID-19 a pocas horas del duelo ante la selección peruana. 11:24 Panamá ya palpita el encuentro ante Perú La selección panameña ya cuenta las horas para lo que será su primer partido del año. La cuenta oficial del conjunto rojo se enfrentará a la selección peruana en el Estadio Nacional. 10:44 Historial de partidos entre Perú vs. Panamá Perú 3-0 Panamá | 7.8.2014 Panamá 1-2 Perú | 1.6.2013 Perú 1-0 Panamá | 8.2.2011 Panamá 1-0 Perú | 13.5.2010 Panamá 1-2 Perú | 19.11.2006 Perú 0-2 Panamá | 17.8.2006 Perú 4-0 Panamá | 23.04.1973 Perú 7-1 Panamá | 23.3.1952. 10:22 ¿Cuánto pagan las casas de apuesta por el Perú vs. Panamá? Betsson: Gana Perú (1,57) | Empate (4,00) | Panamá (6,00) Inkabet: Gana Perú (1,50) | Empate (4,00) | Panamá (6,00) Doradobet: Gana Perú (1,54) | Empate (3,80) | Panamá (5,66) Meridianbet: Gana Perú (1,52) | Empate (3,78) | Panamá (5,57) Te apuesto: Gana Perú (1,55) | Empate (3,95) | Panamá (5,80). 07:47 Día de partido entre Perú vs. Panamá HOY domingo 16 de enero vuelve a la acción la selección peruana en un partido amistoso frente al combinado de Panamá. Será la segunda prueba de la Bicolor pensando en los encuentros de las Eliminatorias Qatar 2022 frente a Colombia y Ecuador. 06:05 Su primera titularidad con la Blanquirroja Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes, tendría este domingo 16 de enero la responsabilidad de ser el único delantero titular de la selección peruana para enfrentar a Panamá desde las 4.00 p.m. en el Estadio Nacional. Este sería el primer cotejo en el que Ricardo Gareca lo colocaría como titular, así como el tercer partido que tendría minutos tras los enfrentamientos ante Brasil y Venezuela por la Copa América 2021. 03:05 Alineación rumoreada para enfrentar a Panamá Ricardo Gareca colocaría la siguiente oncena para enfrentar a la selección panameña. El arco estaría custodiado por Pedro Gallese; la defensa estaría compuesta por Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens y Marcos López. En el centro del campo se colocarían 5 volantes: Jesús Castillo, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Andy Polo y Edison Flores. La responsabilidad de comandar el ataque la tendrá el delantero de Universitario de Deportes, Alex Valera. 01:10 Las posibles ausencias para enfrentar a Panamá Información del periodista deportivo Kevin Pacheco señala que Ricardo Gareca no podría contar con tres jugadores para el encuentro que sostendrá la selección peruana esta tarde ante Panamá. Se trata de Jefferson Farfán, Jopsemir Ballón y Yordy Reyna. En el caso de los dos primeros se debe a una decisión técnica, mientras que el tercero no recibió la autorización de su club, Charlotte FC, para jugar los encuentros amistosos de esta semana. 20:55 La selección peruana hace un nuevo anuncio. Previo al duelo ante Panamá, la Bicolor informó que la previa y post partido se vivirá por FPF Play. 15:17 Los arqueros de la Bicolor se exigen al máximo. Pedro Gallese, José Carvallo y Angelo Campos son entrenados por Óscar Ibáñez. 13:51 Todo listo para el primer amistoso oficial del 2022 La selección peruana culminó sus entrenamientos en la Videna y quedó lista para medirse ante Panamá. 09:43 Jugadores de la Liga 1 se suman a la selección panameña Abdiel Ayarza y José Fajardo estarán ante la Blanquirroja este domingo 16 de enero. 09:39 La selección panameña ya entrena en Lima El combinado centroamericano arribó a la capital y realizó sus trabajos en la Videna. 21:11 Nueva baja en la selección de Panamá. El Club César Vallejo puso en conocimeinto que el panameño Abdiel Arroyo dio positivo a COVID-19 en las últimas pruebas de descarte. Con esto, el delantero no podrá sumarse a la convocatoria pues estará aislado. 13:51 Continúan los trabajos en la Videna A falta de 2 días para disputar el amistoso ante Panamá, la selección peruana sigue preparándose con miras al tramo final de las Eliminatorias Qatar 2022. 09:41 Todo listo: Panamá partió hacia Lima La selección centroamericana ya se encuentra en el aeropuerto rumbo a Lima. El domingo se medirán ante la selección peruana en un duelo amistoso. 08:01 Selección panameña lista para viajar a Lima La Federación Panameña de Fútbol anunció que sus seleccionados viajaran hacia Perú en las próximas horas, esto luego de terminar su último entrenamiento. 07:57 Jugadores de la selección peruana se pronuncian sobre el aforo en los estadios Los integrantes de la Blanquirroja mencionaron que es importante el apoyo de la hinchas para los compromisos por las Eliminatorias Qatar 2022. Nolberto Solano "Para nosotros, siempre ha sido fundamental... No todo está decidido. Esperemos que puedan dialogar y poder llegar a un acuerdo. Todos queremos que todo el mundo esté con salud, que estén bien y que la pasen bien". Paolo Guerrero "Siempre ha sido importante, pero eso lo tiene que definir el Minsa con la Federación. Esperemos que se pueda jugar con público”. Pedro Gallese “Ojalá puedan levantar eso porque el público siempre es bueno para nosotros. Ojalá nos apoyen”, mencionó el portero en Canal N. 19:47 Lista de convocados para las Eliminatorias Durante una entrevista para radio Ovación, el gerente de selecciones Antonio García Pye informó que el comando téncico anunciará la lista de convocados para los partidos ante Colombia y Ecuador, una vez que finalicen los encuentros amistosos. “En estos días el comando técnico me va a confirmar quiénes son los que se van a unir a los que están acá. Posiblemente sea una lista de 25. Usualmente habría salido este viernes, pero debido a los partidos amistosos, el comando técnico anunciará la lista después de esos partidos, así que sería el 21″, manifestó. 18:13 Selección panameña se pone a punto Los dirigidos por Thomas Christiansen tuvieron su último entrenamiento y quedaron listos para viajar a territorio peruano. 16:53 El estadio para el cotejo entre Perú vs. Panamá El escernario será el Estadio Nacional, y debido a las normas sanitarias, no contará con presencia de público. 15:45 La Bicolor no para de entrenar El equipo conducido por el 'Tigre' Gareca sigue preparándose en la Videna. 11:11 Panamá presentó a su lista de convocados para enfrentar a Perú El DT Thomas Christiansen presentó su nómina de 22 futbolistas en los que destacan Alberto Quintero (Universitario de Deportes) y Abdiel Ayarza (Cusco FC). 10:06 Panamá anunció su viaja hacia la capital peruana Esta tarde la selección centroamericana tendrá su último entrenamiento en su territorio y el este viernes 14 partirá hacia Perú. 10:04 Día y hora del amistoso de la selección peruana Los dirigidos por Ricardo Gareca se medirán el próximo domingo 16 de enero ante Panamá en el estadio Nacional de Lima a las 4.00 (hora local y panameña). 10:01 Perú vs. Panamá - Amistoso internacional La selección peruana se medirá ante su similar de Panamá y acá te contaremos todos los detalles del encuentro.

La selección peruana busca llegar de la mejor manera al reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022 , en las que enfrentará a Colombia y Ecuador a finales de este mes. Es por ello que se pactaron dos compromisos amistosos: contra Panamá y Jamaica. Precisamente este domingo se medirán ante el equipo de Alberto ‘Chiquitín’ Quintero, quien fue convocado por su selección.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Panamá?

El partido amistoso entre Perú vs. Panamá EN VIVO se llevará a cabo hoy, domingo 16 de enero, desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional.

Previa del amistoso Perú vs. Panamá

Ricardo Gareca buscará potenciar a su equipo para que llegue con ritmo al cotejo ante Colombia por las clasificatorias. Para este compromiso, el ‘Tigre’ no podrá contar con tres futbolistas: Jefferson Farfán, Josepmir Ballón y Yordy Reyna. De acuerdo a las últimas informaciones, la ‘Foquita’ recién se está recuperando de un proceso gripal, no se esclareció lo de Ballón y la ‘Magia’ no recibió el permiso de su club.

Es por ello que el argentino probará a algunos jugadores en el once titular. Por ejemplo, Marcos López y Jesús Castillo estarían desde el vamos, mientras que Andy Polo disputaría un partido con la Blanquirroja después de mucho tiempo. Asimismo, Edison Flores y Álex Valera completarían el ataque de la Bicolor.

Por su parte, Panamá también toma este encuentro como preparación para lo que será la reanudación de las clasificatorias Concacaf. A diferencia de la Bicolor, los canaleros jugarán una fecha triple de las eliminatorias frente a Costa Rica, Jamaica y México. Actualmente, se ubican cuartos (14 pts.), con lo cual estarían sacando su boleto de repechaje.

¿En qué canal ver Perú vs. Panamá?

Para seguir el duelo entre Perú vs. Panamá, deberás conectarte a Latina TV, Movistar Deportes y RPC TV. Los dos primeros son para nuestra región, mientras que el último es de Centroamérica.

¿Cómo ver Perú vs. Panamá en Latina?

¿Cómo ver Perú vs. Panamá ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a los canales anteriores, no te preocupes. También podrás seguir todas las incidencias en la plataforma de streaming de Latina TV. Así como también tendrás el minuto a minuto en la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás toda la previa de este partidazo, mejores goles y resumen.

Perú vs. Panamá: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Jesús Castillo, Christofer Gonzáles, Yoshimar Yotún; Andy Polo, Edison Flores y Álex Valera.

Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Jesús Castillo, Christofer Gonzáles, Yoshimar Yotún; Andy Polo, Edison Flores y Álex Valera. Panamá: Mosquera; Cummings, Ramírez, Matos, Asprilla; Cooper, Ayarza, Medina, Alberto Quintero; Fajardo y Arroyo.

Perú vs. Panamá: partidos anteriores

Perú 7-1 Panamá | 23 de marzo de 1952

Perú 4-0 Panamá | 23 de abril de 1973

Perú 0-2 Panamá | 17 de agosto de 2006

Panamá 1-2 Perú | 19 de noviembre de 2006

Panamá 1-0 Perú | 13 de mayo de 2010

Perú 1-0 Panamá | 8 de febrero de 2011

Panamá 1-2 Perú | 1 de junio de 2013

Perú 3-0 Panamá | 7 de agosto de 2014.

Pronósticos Perú vs. Panamá