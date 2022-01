VER Perú vs. Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso

VER Perú vs. Panamá EN VIVO EN DIRECTO HOY se enfrentan en partido amistoso previo a las Eliminatorias Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca sostendrán un duro encuentro ante los panameños este domingo 16 de enero desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional. El compromiso contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Latina TV (señal abierta), Movistar Deportes (cable) y RPC (Centroamérica). Recuerda que también podrás seguirlo vía STREAMING ONLINE en la aplicación Movistar Play y la web de La República Deportes.

La selección peruana busca llegar de la mejor manera al reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022 , en las que enfrentará a Colombia y Ecuador a finales de este mes. Es por ello que se pactaron dos compromisos amistosos: contra Panamá y Jamaica. Precisamente este domingo se medirán ante el equipo de Alberto ‘Chiquitín’ Quintero, quien fue convocado por su selección.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Panamá?

El partido amistoso entre Perú vs. Panamá EN VIVO se llevará a cabo hoy, domingo 16 de enero, desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional.

México: 3.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Previa del amistoso Perú vs. Panamá

Ricardo Gareca buscará potenciar a su equipo para que llegue con ritmo al cotejo ante Colombia por las clasificatorias. Para este compromiso, el ‘Tigre’ no podrá contar con tres futbolistas: Jefferson Farfán, Josepmir Ballón y Yordy Reyna. De acuerdo a las últimas informaciones, la ‘Foquita’ recién se está recuperando de un proceso gripal, no se esclareció lo de Ballón y la ‘Magia’ no recibió el permiso de su club.

Es por ello que el argentino probará a algunos jugadores en el once titular. Por ejemplo, Marcos López y Jesús Castillo estarían desde el vamos, mientras que Andy Polo disputaría un partido con la Blanquirroja después de mucho tiempo. Asimismo, Edison Flores y Álex Valera completarían el ataque de la Bicolor.

Por su parte, Panamá también toma este encuentro como preparación para lo que será la reanudación de las clasificatorias Concacaf. A diferencia de la Bicolor, los canaleros jugarán una fecha triple de las eliminatorias frente a Costa Rica, Jamaica y México. Actualmente, se ubican cuartos (14 pts.), con lo cual estarían sacando su boleto de repechaje.

¿En qué canal ver Perú vs. Panamá?

Para seguir el duelo entre Perú vs. Panamá, deberás conectarte a Latina TV, Movistar Deportes y RPC TV. Los dos primeros son para nuestra región, mientras que el último es de Centroamérica.

¿Cómo ver Perú vs. Panamá en Latina?

Satélite

DirecTV: Canal 192 (SD/HD) y Canal 1192 (HD)

Movistar TV: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD)

Claro TV: Canal 2.

Cable

Movistar TV: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD)

Claro TV: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD)

Star Globalcom: Canal 11

Cablemás: Canal 2 (SD) y Canal 100 (HD).

¿Cómo ver Perú vs. Panamá en Movistar Deportes?

SD: 03

HD: 703.

¿Cómo ver Perú vs. Panamá en RPC TV?

Sky: canal 193

Tigo: canal 4 (SD) y canal 1004 (HD)

Movil: canal 4(SD/HD).

¿Cómo ver Perú vs. Panamá ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a los canales anteriores, no te preocupes. También podrás seguir todas las incidencias en la plataforma de streaming de Latina TV. Así como también tendrás el minuto a minuto en la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás toda la previa de este partidazo, mejores goles y resumen.

Perú vs. Panamá: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Jesús Castillo, Christofer Gonzáles, Yoshimar Yotún; Andy Polo, Edison Flores y Álex Valera.

Panamá: Mosquera; Cummings, Ramírez, Matos, Asprilla; Cooper, Ayarza, Medina, Alberto Quintero; Fajardo y Arroyo.

Perú vs. Panamá: partidos anteriores

Perú 7-1 Panamá | 23 de marzo de 1952

Perú 4-0 Panamá | 23 de abril de 1973

Perú 0-2 Panamá | 17 de agosto de 2006

Panamá 1-2 Perú | 19 de noviembre de 2006

Panamá 1-0 Perú | 13 de mayo de 2010

Perú 1-0 Panamá | 8 de febrero de 2011

Panamá 1-2 Perú | 1 de junio de 2013

Perú 3-0 Panamá | 7 de agosto de 2014.

Pronósticos Perú vs. Panamá