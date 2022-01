Perú vs. Panamá: el uno por uno de la selección peruana tras el amistoso internacional

La selección peruana igualó a uno con su similar de Panamá en un amistoso disputado en el Estadio Nacional. Si se tendría que colocar una nota al rendimiento del equipo, esta sería aprobatoria con las justas, siempre considerando que Ricardo Gareca plantó un equipo con varios jugadores suplentes.

Deja cierta tranquilidad el rendimiento defensivo de la Blanquirroja. La línea conformada por cuatro hombres que puso el ‘Tigre’ probablemente sea la que inicie las acciones en Barranquilla ante Colombia. Este cuarteto no brilló, pero cumplió. No tuvo responsabilidad en el gol panameño y tuvo que jugar junto con una volante con la que todavía no acostumbra.

Pedro Gallese: No fue exigido durante los 90 minutos y no tuvo responsabilidad en el gol panameño. Desde su posición manejó los tiempos del partido y ordenó a la línea defensiva que, probablemente, arrancará ante Colombia en Barranquilla. En los primeros minutos del encuentro tuvo una intervención magnífica para evitar el primero de Panamá. Puntaje: 7.

Pedro Gallese ha disputado todos los encuentros de la Bicolor rumbo a Qatar 2022. Foto: Selección peruana

Aldo Corzo: Seguramente iniciará las acciones ante la selección cafetera y dejó más dudas que certezas. Fue exigido por una selección que no tiene el mismo nivel de exigencia que Colombia. Se sumó muy poco en ataque y tuvo problemas para cubrir su zona. Puntaje: 5.

Christian Ramos: El central de Alianza Lima resolvió bien las pocas chances que generó el rival. No tuvo responsabilidad en los errores defensivos cometidos por la Bicolor durante el encuentro. Como es costumbre, la ‘Sombra’ hizo la simple y no se complicó. Puntaje: 6,5.

Alexander Callens: Seguro y eficiente como ya es costumbre. El zaguero del New York City no tuvo mayores problemas para controlar a los delanteros panameños y tuvo una que otra cobertura resaltante. El encuentro le sirvió para lograr cohesión con Marcos López, el lateral que lo acompañará en el sector izquierdo. Puntaje: 6,5.

Alexander Callens se consagró campeón de la MLS con el New York City. Foto: Selección peruana

Marcos López: No hizo un mal partido, pero tampoco mostró el nivel esperado que dé tranquilidad de cara al duelo ante Colombia. Tuvo un inicio tibio y con el pasar de los minutos se afianzó dentro del campo. Atacó mejor de lo que defendió y lamentablemente salió lesionado del campo. Puntaje: 6.

Christofer Gonzáles: Mostró un nivel bastante lejano al que se le pudo ver en las eliminatorias. Mucho tuvieron que ver los acompañantes que tuvo en la ofensiva de la Bicolor. Por momentos retrasó los intentos peruanos y en otros fue el conductor que necesitábamos. Puntaje: 5,5.

Jesús Castillo: Grata aparición del volante de Sporting Cristal. Se mostró con mucha personalidad pese a que fue su debut con la casaquilla de la selección peruana. Quizás no quede entre los convocados para las eliminatorias, pero sin dudas será un jugador a seguir. Puntaje: 6,5.

Calcaterra debutó con Perú en el amistoso ante Países Bajos en 2018. Foto: Selección peruana

Horacio Calcaterra: El mediocampista celeste tuvo su mejor partido con la casaquilla de la selección sin llegar a resaltar considerablemente. Aportó más en defensa que en ataque, aunque paradójicamente gracias a una recuperación suya generó el gol de la Bicolor. Puntaje: 6,5.

Andy Polo: De los más resaltantes en ataque. Pese a que no jugaba un partido desde hace un año, el atacante del Portland Timbers tuvo buenas intervenciones. Se movió por el frente de ataque buscando asociarse con sus compañeros y, como es costumbre, cumplió cerrando el sector que tenía a cargo. Puntaje: 6,5.

Valera marcó por primera vez con la Blanquirroja. Foto: Selección peruana

Álex Valera: Anotó el gol de la selección y se quitó un gran peso de encima. No brilló, pero marcó, algo importante si se considera que no cuenta con muchas chances dentro del equipo de Ricardo Gareca. Al igual que todo el ataque peruano, no se asoció mucho con sus compañeros. Aportó como tenía que hacerlo. Puntaje: 6,5.

Edison Flores: El volante del DC United sigue en deuda con la selección peruana desde que terminó la Copa America 2019. Se notó su falta de fútbol y de continuidad y cometió errores propios de su presente futbolístico: malos controles, centros imprecisos y pases muy atrás. Difícil que sea titular en Barranquilla con ese nivel. Puntaje: 5,5.

Edison Flores fue uno de los goleadores de la Blanquirroja rumboa Rusia 2018. Foto: Selección peruana

Nilson Loyola: Le costó meterse en el partido, y clara muestra es el error que cometió y generó el gol panameño. Aportó muy poco en ataque mientras estuvo en el campo y defensivamente pasó apuros. Se evidenció la ventaja de López sobre él en pelearle el puesto a Miguel Trauco. Puntaje: 5.

Renzo Garcés: Ingresó por Christian Ramos y se mostró con mucha confianza. Hizo gala de su buena técnica para salir con el balón en los pies, algo que Ricardo Gareca valora mucho. Tal vez no quede en la lista de los que disputarán las eliminatorias, pero sin duda alguna será tomado en cuenta en un futuro cercano. Puntaje: 6.

Jairo Concha: Tuvo más de 20 minutos en el campo y le costó demasiado acoplarse al equipo y demostrar el porqué de su convocatoria. Arriesgó poco y optó por hacer la segura, desperdiciando algunas chances peruanas. Sobre el final se falló un mano a mano que dejó mucho que desear. Puntaje: 5.

Jairo Concha debutó con la selección mayor. Foto: Selección peruana