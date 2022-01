¡De campeón en Argentina a agricultor! El exfutbolista ahora cultiva mangos y limones en Piura

El gran Roberto ‘Malingas’ Jiménez es uno de esos futbolistas que dejó gratos momentos en el fútbol peruano. El delantero nacional fue la principal carta ofensiva para muchos equipos peruanos y extranjeros, especialmente para Universitario de Deportes, Lanús y San Lorenzo, tres clubes con los que salió campeón. Además, vistió la camiseta de la selección peruana.

El último club del ‘Malingas’, quien se retiró con 35 años, fue Sport Loreto en la segunda división del fútbol nacional. En su carrera futbolística marcó más de 100 goles, logró llevar su fútbol al extranjero y se hizo un nombre en Argentina.

Para el 2019, la vida de Roberto Jiménez dio un giro total: cambió los campos de fútbol por el de su natal Piura. Regresó al pueblito (centro poblado de Malingas, de ahí surge su apelativo en el fútbol) donde creció para dedicarse a la cosecha de mangos y limones, productos autóctonos de la zona.

El exfutbolista dialogó con Líbero y le comentó cómo es su vida en la actualidad. “Ahora me dedico a ver mis cosas, mi tierra. Siembro mango, limón. Me dedico a la agricultura. Desde que me levanto voy a mi parcela, tengo 10 hectáreas de terreno, las cuales las trabajo todos los días y disfruto de mi familia y mis padres, acá en mi pueblo”, inició.

“Me va bien. Vienen acá a comprarnos directamente y luego se lo llevan para exportar. Yo era el niño que le tocó levantarse temprano a vender pan, a vender jugo para ayudar a sus padres. Yo terminé el colegio y miraba al cielo y decía ‘¿qué va a ser de mi vida?’ Afortunadamente pude jugar al fútbol. Siempre traté de manejarme bien, porque el fútbol es pasajero, con los valores que me inculcaron mis padres. Por eso ahora estoy aquí, en una nueva etapa que me toca vivir, de regreso y contento” , agregó.

Finalmente, Roberto Jiménez recordó su paso por el fútbol argentino y las huellas que dejó en dos clubes históricos. “Jugué en San Lorenzo. Hice las cosas bien. La verdad que siempre contento y agradecido porque me agarraron bastante cariño como ‘Cuqui’ Silvera, la ‘Gata’ Fernández, el ‘Pocho’ Lavezzi, ese grupo era muy bueno”, concluyó.