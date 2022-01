¿Cómo ver por Roja Directa el Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO por la Supercopa?

El partido entre Real Madrid vs. Athletic Bilbao por Roja Directa se transmitirá EN VIVO a la 1.30 p. m. (hora peruana) por DIRECTV GO. Luego de derrotar al Barcelona, los madridistas buscan alcanzar la gloria ante el conjunto vasco, en un contexto en el que el jugador Marco Asensio, clave en el conjunto merengue, pueda perderse el partido por la lesión que contrajo en el partido ante los culés. Mientras que el DT del Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que no teme jugar a la contra con el Bilbao.

En la presente nota sabrás cómo poder ver el encuentro final de la Supercopa entre Real Madrid vs. Athletic Bilbao, que darán el todo por el todo en un cotejo donde las altas temperaturas del desierto árabe influirán en el partido.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Athletic Bilbao?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO empezará a partir de las 1.30 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 1.30 p. m.

Colombia: 1.30 p. m.

Ecuador: 1.30 p. m.

Estados Unidos: 1.30 p. m. (ET) / 10.30 p. m. (PT)

México: 12.30 p. m.

Costa Rica: 12.30 p. m.

Bolivia: 2.30 p. m.

Venezuela: 2.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Chile: 3.30 p. m.

Brasil: 3.30 p. m.

Argentina: 3.30 p. m.

Uruguay: 3.30 p. m.

España: 7.30 p. m.

Italia: 7.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Athletic Bilbao?

El Real Madrid vs. Athletic Bilbao disputarán la final de la Supercopa de España, duelo que podrás ver EN VIVO por la señal de DirecTV Sports.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Real Madrid vs. Athletic Bilbao por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Athletic Bilbao en Roja directa?

Para ver este partido por Roja Directa, tienes que tomar en cuenta estos pasos:

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Real Madrid vs. Athletic Bilbao

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: Alineaciones posibles