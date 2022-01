Carlo Ancelotti tras ganar la Supercopa: “Veo a este equipo y creo que podemos pelear por todo”

Ganó un nuevo título con el Real Madrid luego de más de siete años. Carlo Ancelotti se llevó la Supercopa de España con el conjunto merengue, tras vencer 2-0 al Athletic de Bilbao en Arabia Saudita. Después de este triunfo, el estratega italiano se mostró emocionado por el logro conseguido y afirmó que buscará conseguir todos los galardones que se le presenten en el camino.

“Hemos merecido el título. Ante un buen equipo como el Athletic se jugó otro partido, pero controlando la situación. Muy contento y muy feliz, un impulso para seguir. No tenemos mucho tiempo para pensar, viene otra competición. Veo a este equipo y creo que podemos pelear por todo”, sostuvo en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador de 62 años resaltó el buen ambiente que se vive en la interna y recordó su pasado en el Bayern Múnich.

“Es un equipo muy bueno, con un buen ambiente y todo nos lleva a competir por todo. Hay mucha calidad. Podemos jugar de muchas maneras diferentes. No me canso de ganar. Desde el Bayern no ganaba y ver feliz a mucha gente me hace feliz”, precisó.

Real Madrid obtuvo su primer título de la temporada 2021/22. Foto: AFP

Finalmente, Carlo Ancelotti recordó el encuentro pasado ante el FC Barcelona y aseguró que en la final planteó un partido distinto.