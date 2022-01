Modrić tras ganar la Supercopa: Disfruto como nunca del fútbol, porque no sabes cuándo puede terminar

Impuso su jerarquía. Real Madrid volvió a sumar un nuevo título y se consagró como campeón de la Supercopa de España. Los dirigidos por Carlo Ancelotti mostraron un juego muy sólido y no tuvieron problemas para derrotar por 2-0 al Athletic Bilbao. Más allá de su eficacia en zona ofensiva, el jugador que más destaco en la final de Arabia fue Luka Modrić.

El volante croata destacó la importancia de ganar campeonatos, pero mencionó que tendrán poco tiempo para festejar. ”Estamos muy contentos por el título. Eso sí, hay que celebrar poquito porque aún queda mucha temporada y tenemos que seguir compitiendo por conseguir más”, manifestó en diálogo con RMTV luego de ser elegido como el MVP del partido.

Así fue el gol de Luka Modric

Pese a que muchos consideraban que su etapa en el conjunto merengue llegaba a su fin, el veterano deportista viene demostrando su gran nivel en cada juego. “Estoy intentando siempre dar lo máximo y ayudar al equipo en todo lo que puedo. Estoy disfrutando como nunca en el fútbol. Siempre he disfrutado, pero ahora más que nunca porque no sabes cuándo se puede terminar”.

Asimismo, el futbolista de 36 años no ocultó su felicidad luego de anotar su primer gol de la temporada. “Por fin ha llegado el gol. Le había dado al palo en varias ocasiones, pero hasta hoy no he podido. Yo la pegué y entró después de una buena jugada de Rodrygo, que nos ayudó mucho hasta el final”, resaltó.

Con este trofeo, la Casa Blanca sumó su decimosegunda Supercopa de España y quedó a una de su clásico rival, FC Barcelona. Los culés se encuentran en la cima del palmarés y en esta edición fueron eliminados en semifinal ante el equipo de Karim Benzema y Vinícius Júnior.