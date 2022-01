¡Desmintió públicamente a su entrenador! Anthony Martial respondió tajantemente a Rangnick

Manchester United se dejó empatar 2-2 por el Aston Villa en los últimos minutos en el Villa Park por la fecha 22 de la Premier League. Ralf Rangnick mencionó que realizaron un gran partido, pero no se evidenció en el resultado. Los Diablos Rojos no contaron con la presencia de Cristiano Ronaldo y Anthony Martial.

Tras finalizar el encuentro, el técnico Rangnick declaró en conferencia de prensa que el delantero francés no quiso ser parte de los convocados para enfrentar al cuadro de Steven Gerard. “Anthony Martial no quería estar en el equipo, habría estado en el equipo normalmente pero no quería y esa fue la razón por la que no viajó con nosotros”.

Sin embargo, Anthony Martial respondió de forma tajante a lo señalado por su entrenador. “Nunca me negaré a jugar un partido con el Manchester United. Llevo aquí siete años y nunca le falté ni le faltaré el respeto al club y a la afición” , sostuvo a través de una historia publicada en su Instagram personal.

Anthony Martial. Foto: Captura de Instagram.

Es de público conocimiento que el futbolista quiere cambiar de aires debido a la falta de minutos. Ha estado vinculado con el FC Barcelona y el Sevilla, en este último club estuvo a punto de llegar, pero el conjunto inglés exige que el equipo a donde sea cedido se haga cargo del 100% de su elevado salario, lo cual por ahora nadie está dispuesto a afrontar.

Martial llegó al Manchester United en el año 2015 a cambio de 60 millones de euros. Hasta el momento, el atacante registra 79 goles y 50 asistencias en 268 partidos.